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    Роналду не впервые конфликтует с соперниками. Ранее он смеялся, хвастался деньгами и дергал за уши


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    Сегодня, 15:45
    История с Флоренци – один из многих эпизодов

    «Ювентус» проиграл «Роме» 0:2 в 36 туре Серии А. Туринцы уже давно чемпионы, римляне пытаются попасть в зону Лиги чемпионов. Вчера внимание привлек конфликт Роналду и Флоренции: португалец жестом показал итальянцу перестать спорить, намекнув, что Флоренции – недостаточно высокий. Возникла стычка, но защитник «Ромы» ответил по-футбольному – забил победный гол через 20 минут.

    «У него есть «Золотой мяч», поэтому он думает, что имеет право делать на поле абсолютно все, – возмущался Флоренци после игры. – Мы хотели вывести мяч из игры, чтобы игроки получили помощь, но он оба раза продолжал играть».

    В конфликтных ситуациях португалец ведет себя по-разному, причем независимо от статуса соперника.

    Смеется

    Несколько лет назад Роналду высмеял Фернандо Торреса в полуфинале Лиги чемпионов. «Что с тобой происходит, клоун?» – спросил испанец, Криштиану посмеялся и ответил: «Ты покидаешь турнир и идешь домой, глупец».

    Кривляется

    В стыковых матчах к ЧМ-2014 швед Лустиг набросился на Роналду, португалец легонько ткнул соперника головой в лоб, и Лустиг схватился за лицо, призывая судью обратить на это внимание. Роналду показал свою версию конфликта:

    Толкается

    В пылу борьбы Роналду не видит разницы между игроком и тренером, даже если это очень статусная фигура. Соперничество «Реала» и «Барселоны» настолько велико, что досталось даже Гвардиоле – Роналду его толкнул.

    Дергает за уши

    Это сейчас Роналду и Марсело дружат, а начиналось все в 2008 году в товарищеском матче Бразилии и Португалии. Южноамериканцы вели 5:2, Марсело вышел на последние десять минут и получил от будущего одноклубника по ушам. «Роналду мне как брат», –сказал бразилец уже через три года.

    Отмахивается

    Как-то раз Роналду сильно достали игроки «Атлетика», особенно усердствовал защитник Гурпеги, который возмущался тому, что португалец наступил ему на ногу. Криш отмахнулся как от мухи, вызвал на себя гнев всего «Атлетика» и получил красную карточку.

    ВИДЕО

    Хвастается деньгами

    Этому конфликту обрадовались все, кто подозревает Роналду в нетрадиционной ориентации. В стычке с Коке Криштиану назвали геем, а тот ответил ему: «Ага, придурок, зато я очень богат». История была рассказана в эфире радиостанции СОРЕ.

    Выслушивает нотации

    Это было еще в 2009 году, когда толком не оставалось сил – «МЮ» с Роналду безнадежно проигрывал «Барселоне» 0:2 в финале Лиги чемпионов, учить жизни португальца принялся Хави. Тот почти не спорил. С Хави у Роналду вообще не сложилось – бывший игрок «Барселоны» потом при любом удобном случае подчеркивал, насколько ему не нравится португальский футболист.

    Кидается мячом

    Роналду готовился исполнять пенальти в игре «Реала» и «Севильи», но вдруг запустил мячом в Витоло. Позже игрок «Севильи» признался, что спровоцировал Криштиану, когда подошел к одиннадцатиметровой отметке и пнул ее ногой: «Я хотел вывести его из себя, поскольку это очень сильный футболист». Получилось не до конца (Роналду забил), но «Севилья» все равно выиграла тот матч 2:1.

    Как же обидно за «Ливерпуль»!

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, OhMyGoal
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