Провели лучший сезон в истории, но и этого не хватило.

Чемпионская гонка в Англии была уникальной и захватывающей. «Манчестер Сити» заслуженно завоевал титул. Вероятно, мы с вами наблюдали за сильнейшей командой за всю историю АПЛ. Но всe-таки: как же обидно за «Ливерпуль».

Команда Юргена Клоппа набрала 97 очков – столько бы хватило для титула в 25 из 26 предыдущих сезонов АПЛ. «Ливерпуль» побил свой рекорд по очкам в лиге на 11 показателей – десять лет назад они набрали 86 очков; и тоже заняли второе место.

Вообще, в новейшей истории «Ливерпуля» это третий случай, когда команда была настолько близка к медалям АПЛ. Был сезон 08/09 с Торессом и Джеррардом в роли главных звeзд, когда «красные» несколько раз оступились во второй половине сезона, а «МЮ» этим воспользовался. И кампания 13/14 под руководством Роджерса, с феноменальным Суаресом в атаке, когда оступился уже Джеррард.

Но никогда ещe команда не играла так мощно, как в этом розыгрыше. Даже Клопп после матча с «Вулверхэмптоном» сказал, что это лучший сезон в его тренерской карьере. А Юрген вообще-то брал чемпионство с «Боруссией» в очень сильном для команды сезоне.

Не хватило миллиметров

На самом деле, «Ливерпуль» мог сыграть ещe лучше. И провести идеальный сезон. Как когда-то «Арсенал», не проигравший ни одного из 38 матчей и получивший уникальный золотой кубок АПЛ. Но даже в том сезоне команда Венгера набрала всего 90 очков – на целых 7 меньше, чем у «Ливерпуля» по итогам этого.

Решающими для «Ливерпуля» стали матчи против «Эвертона» и «МЮ» в конце зимы-начале весны. Обе игры завершились нулевыми ничьями. С того момента «Ливерпуль» победил во всех играх, но и «Сити» тоже. «Манчестер» вообще выдал победную серию из 14 матчей.

Но ключевая игра, решившая судьбу чемпионства, была сыграна зимой. В очном матче. Тогда команда Пепа победила со счeтом 2:1. Но давайте честно вспомним, какой была та игра. Равной. По количеству созданных моментов, ударам. Вы должны помнить, если смотрели: та игра была абсолютно ничейной. Знаете ведь, сколько «Ливерпулю» тогда не хватило до ничьей? 11 миллиметров. Именно на столько мяч не зашeл в ворота «Сити». Именно столько «Ливерпулю», возможно, не хватило для чемпионства. То было единственное поражение команды в сезоне.

twit text — Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) May 12, 2019

Утешающие призы

Единственное, что прямо сейчас может утешить поклонников «Ливерпуля» – индивидуальные награды их игроков. Ван Дейк – лучший футболист сезона АПЛ по версии лиги и самих игроков.

Энди Робертсон повторил рекорд голевых передач за сезон среди защитников (11 ассистов). Трент Александр-Арнольд этот рекорд и вовсе побил, отдав сегодня 12 голевую за сезон. 20-летний парень стал самым результативным ассистентом-защитником за всю историю АПЛ.

Алиссон Бекер выиграл «золотую перчатку». Бразилец отстоял 21 игру на ноль, обогнав Эдерсона на один сухой матч. Впервые за 10 лет два вратаря отыграли всухую 20 матчей сезона.

Мо Салах и Садио Мане стали лучшими бомбардирами чемпионата, оставив сзади Агуэро. Правда, третьим к ним ворвался Обамеянг. Ливерпульским страйкерам придeтся делить «золотую бутсу» с нападающим «Арсенала». У всех троих – по 22 гола.

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Для болельщиков «красных» есть ещe одно утешение. В истории АПЛ в 4 из 5 случаях, когда команда финишировала с отставанием в одно очко, на следующий сезон она брала золотые медали лиги. В последний раз в чемпионате команда побеждала в 1990 году. В следующем сезоне они могут оборвать 30-летнюю сухую серию без чемпионства. Будет красиво и заслуженно.