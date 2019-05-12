«Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул

Второе подряд чемпионство, а эмоции те же.

В середине первого тайма болельщики «Вулверхэмптона» на «Энфилде» устроили фейковое празднование гола «Брайтона», чтобы потроллить фанов «Ливерпуля». Те даже не успели понять, что над ними стебутся – через минуту «Брайтон» действительно забил.

twit text — Sam Cunningham (@samcunningham) May 12, 2019

Радовались, правда, ровно минуту – «Ман Сити» молниеносно отыгрался. И фаны «Ливерпуля» расстроенно утихли.

После «Манчестер» уже было не остановить. Через десять минут Ляпорт сделал счeт 2:1.

Во втором половине игры Марез и Гюндоган добили преимущество. Уже к середине второго тайма стало понятно – «Сити» чемпион.

twit text — Manchester City (@ManCity) May 12, 2019

twit text — Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2019«Сити» второй год подряд становится чемпионом Англии. За два сезона команда Пепа набрала 198 очков феноменальный результат и новый рекорд.

«Манчестер Сити» второй год подряд становится чемпионом Англии. За два сезона команда Пепа набрала 198 очков – феноменальный результат и новый рекорд.

twit text — Manchester City (@ManCity) May 12, 2019

Игроки оперативно и смешно реагируют на свой триумф у себя в соц сетях.

twit text — Raheem Sterling (@sterling7) May 12, 2019

twit text — Benjamin Mendy (@benmendy23) May 12, 2019

Лишь три тренера в истории АПЛ брали чемпионство дважды подряд. Фергюссон, Моуриньо и Гвардиола.

Материалы про чемпионов, выходившие по ходу сезона:

Агуэро − бог «Ман Сити». Но после этого текста его полюбят вообще все

Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

«Манчестер Сити» – космос! Такого доминирования в АПЛ еще не было