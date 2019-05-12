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    «Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул


    3.8
    Голосов: 4
    Сегодня, 19:50
    Второе подряд чемпионство, а эмоции те же.

    В середине первого тайма болельщики «Вулверхэмптона» на «Энфилде» устроили фейковое празднование гола «Брайтона», чтобы потроллить фанов «Ливерпуля». Те даже не успели понять, что над ними стебутся – через минуту «Брайтон» действительно забил.

    Радовались, правда, ровно минуту – «Ман Сити» молниеносно отыгрался. И фаны «Ливерпуля» расстроенно утихли.

    После «Манчестер» уже было не остановить. Через десять минут Ляпорт сделал счeт 2:1.

    Во втором половине игры Марез и Гюндоган добили преимущество. Уже к середине второго тайма стало понятно – «Сити» чемпион.

    «Манчестер Сити» второй год подряд становится чемпионом Англии. За два сезона команда Пепа набрала 198 очков – феноменальный результат и новый рекорд.

    Игроки оперативно и смешно реагируют на свой триумф у себя в соц сетях.

    Лишь три тренера в истории АПЛ брали чемпионство дважды подряд. Фергюссон, Моуриньо и Гвардиола.

    Материалы про чемпионов, выходившие по ходу сезона:

    Агуэро − бог «Ман Сити». Но после этого текста его полюбят вообще все

    Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

    «Манчестер Сити» – космос! Такого доминирования в АПЛ еще не было

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Премьер-лига
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
    Комментарии4
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