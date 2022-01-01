Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
9
2
7
16
6
3
1
2
9
5
4
10
6
2
2
2
4
7
-3
8
6
0
0
6
0
8
-8
0
Группа B
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
6
4
13
6
3
1
2
10
10
0
10
6
2
1
3
9
8
1
7
6
1
1
4
3
8
-5
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
7
8
13
6
2
3
1
8
7
1
9
6
2
1
3
10
10
0
7
6
1
1
4
5
14
-9
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
4
7
14
6
4
0
2
8
3
5
12
6
0
3
3
4
7
-3
3
6
0
3
3
3
12
-9
3
Группа E
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
7
7
15
6
4
1
1
12
3
9
13
6
2
1
3
5
7
-2
7
6
0
0
6
5
19
-14
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
7
3
4
11
6
2
3
1
7
6
1
9
6
1
3
2
4
7
-3
6
6
1
2
3
7
9
-2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
2
3
1
9
7
2
9
6
2
2
2
8
8
0
8
6
0
2
4
4
13
-9
2
Группа H
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
5
7
13
6
3
1
2
4
5
-1
10
6
1
2
3
7
9
-2
5
6
0
4
2
4
8
-4
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
0
3
0
5
-5
0
Группа 1
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
1
6
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
8
6
2
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
3
7
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
4
2
2
6
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 4
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
3
9
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
0
2
5
5
0
3
3
0
3
0
1
1
0
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
2
10
-8
0
Группа 7
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
4
1
3
9
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
3
0
2
2
0
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
0
0
3
0
3
-3
0
Группа 1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
1
0
2
5
4
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
1
0
9
4
5
7
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
2
7
-5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
4
1
3
6
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
1
7
-6
1
Группа 4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
0
3
2
10
-8
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
2
1
2
4
-2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
3
4
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 7
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире