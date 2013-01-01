Турниры:
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
|18 тур
|3 марта, пятница
|19:00
|Факел
|1:1
|Химки
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Химки
|0:2
|Сочи
|16 тур
|4 ноября, пятница
|19:00
|Химки
|2:0
|Оренбург
|15 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Динамо
|6:1
|Химки
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Спартак
|5:0
|Химки
|13 тур
|15 октября, суббота
|14:00
|Химки
|0:0
|Факел
|12 тур
|7 октября, пятница
|17:30
|Урал
|2:1
|Химки
|11 тур
|1 октября, суббота
|16:30
|Химки
|1:2
|ЦСКА
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|3:1
|Химки
|9 тур
|10 сентября, суббота
|15:00
|Химки
|0:0
|Крылья Советов
|8 тур
|3 сентября, суббота
|13:00
|Оренбург
|3:1
|Химки
|7 тур
|26 августа, пятница
|20:00
|Сочи
|4:1
|Химки
|6 тур
|20 августа, суббота
|15:00
|Химки
|0:3
|Локомотив
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|15:00
|Химки
|1:3
|Ахмат
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|15:00
|Торпедо
|1:3
|Химки
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:0
|Химки
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Химки
|3:0
|Пари НН
|1 тур
|15 июля, пятница
|20:00
|Химки
|1:1
|Зенит