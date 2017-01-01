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ФК Химки - результаты матчей
Химки
Стадион:
Арена-Химки
Сайт:
http://www.fckhimki.ru
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Россия. Премьер-лига. 2008
Россия. Премьер-лига. 2007
24.05 | 16:30
Спартак
5 : 0
Химки
17.05 | 16:30
Химки
3 : 2
Рубин
10.05 | 14:30
Оренбург
1 : 1
Химки
04.05 | 19:30
Химки
1 : 1
Ростов
27.04 | 16:30
Химки
2 : 2
Акрон
20.04 | 16:30
Зенит
1 : 0
Химки
13.04 | 19:30
Химки
1 : 3
Крылья Советов
06.04 | 14:00
Динамо Мх
4 : 1
Химки
29.03 | 16:30
Химки
2 : 0
Нижний Новгород
15.03 | 14:30
Химки
1 : 1
Ахмат
08.03 | 17:00
ЦСКА
1 : 0
Химки
02.03 | 14:00
Химки
1 : 0
Факел
08.12 | 14:00
Динамо
4 : 1
Химки
01.12 | 14:00
Локомотив
1 : 3
Химки
23.11 | 16:30
Химки
2 : 2
Краснодар
09.11 | 19:00
Ростов
3 : 1
Химки
03.11 | 17:30
Факел
1 : 1
Химки
27.10 | 16:30
Химки
3 : 4
Динамо
19.10 | 16:30
Химки
2 : 0
Локомотив
06.10 | 19:00
Краснодар
4 : 0
Химки
29.09 | 16:30
Крылья Советов
0 : 0
Химки
22.09 | 14:15
Химки
0 : 0
Оренбург
15.09 | 16:30
Акрон
3 : 0
Химки
31.08 | 15:00
Химки
0 : 2
ЦСКА
24.08 | 20:00
Ахмат
3 : 3
Химки
18.08 | 15:00
Химки
1 : 1
Зенит
09.08 | 18:30
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
03.08 | 20:00
Рубин
2 : 3
Химки
28.07 | 15:00
Химки
1 : 3
Спартак
21.07 | 20:00
Химки
1 : 1
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