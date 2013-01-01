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Товарищеские матчи. 2023 Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Премьер-лига. 2022/2023 Товарищеские матчи. 2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. Премьер-лига. 2021/2022 Кубок Париматч Премьер. 2021 Товарищеские матчи. 2021 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. Премьер-лига. 2020/2021 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2017/2018 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. ФНЛ. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Товарищеские матчи. 2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. ФНЛ. 2012/2013 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Первый дивизион. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Россия. Премьер-лига. 2009 Россия. Кубок. 2008/2009 Россия. Премьер-лига. 2008 Россия. Кубок. 2007/2008 Россия. Премьер-лига. 2007