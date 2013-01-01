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    Химки - результаты

    Город Химки
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.fckhimki.ru
    Стадион Арена-Химки
    Тренер Спартак Гогниев
    Турниры:
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    18 тур
    		3 марта, пятница 19:00 Факел 1:1 Химки
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:30 Химки 0:2 Сочи
    16 тур
    		4 ноября, пятница 19:00 Химки 2:0 Оренбург
    15 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Динамо 6:1 Химки
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 16:30 Спартак 5:0 Химки
    13 тур
    		15 октября, суббота 14:00 Химки 0:0 Факел
    12 тур
    		7 октября, пятница 17:30 Урал 2:1 Химки
    11 тур
    		1 октября, суббота 16:30 Химки 1:2 ЦСКА
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 3:1 Химки
    9 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Химки 0:0 Крылья Советов
    8 тур
    		3 сентября, суббота 13:00 Оренбург 3:1 Химки
    7 тур
    		26 августа, пятница 20:00 Сочи 4:1 Химки
    6 тур
    		20 августа, суббота 15:00 Химки 0:3 Локомотив
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 15:00 Химки 1:3 Ахмат
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 15:00 Торпедо 1:3 Химки
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:0 Химки
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 15:00 Химки 3:0 Пари НН
    1 тур
    		15 июля, пятница 20:00 Химки 1:1 Зенит
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