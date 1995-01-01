- 3 марта
- 23:14 Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID 1
- 21:20 Матч «Факел» – «Химки» установил два антирекорда сезона РПЛ 2
- 20:50 РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти 5
- 20:11 Видео РПЛ высмеяла обновленный состав «Химок» с помощью бабушки-мема 4
- 19:43 Мирзов в матче с «Факелом» не реализовал пенальти 1
- 18:14 В старте «Химок» на матч с «Факелом» выйдут семь зимних новичков 3
- 1 марта
- 18:48 В «Химках» отреагировали на новость о переходе Зе Луиша с помощью поговорки 2
- 18:10 Чемпион России Зе Луиш продолжит карьеру в «Химках» 1
- 12:36 РФС назначил судей на 20-й тур РПЛ 1
- 24 февраля
- 16:31 Экс-защитник «Химок» Никитин рассказал, почему перешел в боснийский клуб
- 13:25 Товарищеский матч. «Сочи» победил «Химки» (2:0) 2
- 12:37 Садыгов: «Химки» усилились лучше, чем прямые конкуренты. «Торпедо»? Там явно все тяжело» 2
- 23 февраля
- 21:18 Товарищеский матч. «Оренбург» забил «Химкам» пять голов 1
- 15:01 Фото «Химки» подписали экс-защитника «Бенфики» и «Локомотива» 2
- 07:29 Фото «Химки» арендовали Хубулова у «Крыльев». Это 12-й зимний новичок клуба 1
- 22 февраля
- 16:23 Текст Все трансферы РПЛ этой зимы 28
- 21 февраля
- 14:32 Фото «Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака» 5
- 11:44 Депутат Терюшков объяснил, зачем написал заявление в СК на блогера Борзыкина 1
- 08:44 Терюшков написал заявление в СК на блогера Борзыкина из-за ролика про священника в «Химках»
- 20 февраля
- 19:44 «Химки» и «Торпедо» отказались подписывать экс-форварда сборной Германии 1
- 09:36 «Крылья Советов» ведут переговоры о подписании вингера «Химок»
- 18 февраля
- 10:43 Фото Экс-защитник «Химок» Никитин подписал контракт с боснийским клубом 1
- 00:17 «Химки» с 10 новичками провели 2 матча за день и не выиграли ни одного 1
- 14 февраля
- 16:32 Ютуб-канал «Химок» взломали. Его переименовали в «Анти футбольный клуб «Химки» 2