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ФК Химки - новости команды
Химки
Стадион:
Арена-Химки
Сайт:
http://www.fckhimki.ru
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Результаты
Расписание
Таблица
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
Вчера, 18:13
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
31 августа
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
20 августа
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
10 августа
Сборную Англии сравнили с «Химками» Юрана
12 июля
1
Джикия рассказал, какова ситуация с долгом «Химок»
10 июля
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Фото
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Экс-арбитра ФИФА обвинили в посредничестве в подкупе судей матча с участием «Химок»
19 марта
3
Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией»
6 марта
5
Билялетдинов отреагировал на пожизненное отстранение Садыгова от футбола
5 марта
1
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову
5 марта
4
ФИФА вынесла вердикт в отношении экс-инвестора «Химок» Садыгова
5 марта
9
Еще один российский клуб проверят на возможный подкуп судей
3 марта
27
Судье на ВАР из РПЛ грозит до семи лет лишения свободы
3 марта
33
Талалаев отсудил деньги у «Химок»
25 февраля
Вера пожаловался, что не получил в «Химках» «ни рубля»
2 февраля
1
Появилась информация о владельце и бюджете возрождаемых «Химок»
22 января
Раскрыт новый тренер «Химок» – это не Юран
22 января
8
Фото
Опубликована новая эмблема возрожденного клуба из Химок
22 января
3
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
12
Стало известно, получат ли бывшие сотрудники «Химок» выплаты по долгам
4 января
2
РФС будет добиваться пожизненного отстранения Садыгова через ФИФА
2025.12.27 18:27
В Московской области прокомментировали возрождение «Химок»
2025.12.25 16:28
Расформированный клуб РПЛ будет возрожден
2025.12.25 11:34
17
Экс-игрок «Химок»: «Садыгов кинул государство, спортсменов и персонал на 1,3 миллиарда рублей»
2025.12.24 18:11
2
1
2
3
4
5
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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