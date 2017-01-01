Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
7
3
59
23
36
67
30
20
6
4
58
18
40
66
30
17
8
5
47
21
26
59
30
17
6
7
56
25
31
57
30
16
8
6
61
35
26
56
30
15
8
7
51
41
10
53
30
13
6
11
42
45
-3
45
30
10
9
11
41
43
-2
39
30
10
5
15
39
55
-16
35
30
8
7
15
36
51
-15
31
30
6
11
13
27
35
-8
29
30
6
11
13
35
56
-21
29
30
7
6
17
27
54
-27
27
30
4
13
13
27
48
-21
25
30
4
7
19
28
56
-28
19
30
2
12
16
14
42
-28
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
3
1
31
8
23
36
15
11
2
2
37
14
23
35
15
10
3
2
30
10
20
33
15
10
2
3
35
12
23
32
15
9
4
2
26
18
8
31
15
9
2
4
22
19
3
29
15
8
3
4
25
11
14
27
15
5
5
5
22
18
4
20
15
4
7
4
21
22
-1
19
15
6
1
8
22
30
-8
19
15
4
5
6
19
16
3
17
15
5
2
8
19
23
-4
17
15
3
8
4
16
22
-6
17
15
4
4
7
16
26
-10
16
15
3
5
7
18
23
-5
14
15
1
9
5
5
12
-7
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
28
8
20
33
15
9
5
1
22
10
12
32
15
9
4
2
28
15
13
31
15
7
4
4
21
13
8
25
15
6
4
5
25
23
2
22
15
5
6
4
24
21
3
21
15
5
4
6
19
25
-6
19
15
4
4
7
20
26
-6
16
15
4
4
7
17
25
-8
16
15
3
5
7
17
28
-11
14
15
2
6
7
8
19
-11
12
15
3
2
10
11
28
-17
11
15
2
4
9
14
34
-20
10
15
1
5
9
11
26
-15
8
15
1
3
11
9
30
-21
6
15
1
2
12
10
33
-23
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире