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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Нижний Новгород
Химки - Нижний Новгород: обзор матча 29 марта 2025
Химки
29.03.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
22'
Л. Вера (П)
85'
Б. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Нижний Новгород
ГОЛ! 2:0!
Б. Магомедов
Пас отдал
Р. Мирзов
85'
Замена
К. Капленко
️️️️
З. Бакаев
83'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
И. Берковский
83'
77'
Замена
К. Гоцук
️️️️
Н. Каккоев
73'
Желтая карточка
Н. Каккоев
Замена
Б. Амиан
️️️️
А. Корредера
66'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Руденко
66'
63'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
С. Магкеев
63'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Кастильо
55'
Желтая карточка
А. Эктов
Желтая карточка
А. Корредера
53'
Желтая карточка
А. Руденко
47'
46'
Замена
В. Царукян
️️️️
В. Грулев
39'
Замена
С. Карич
️️️️
М. Майга
Замена
С. Мелентиевич
️️️️
Г. Джикия
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Вера
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Илья Берковский
АП
91
Антон Заболотный
(К)
ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
(К)
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
98
Олег Трофимов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Нижний Новгород
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-2-3-1
80
Кокарев
5
Степанов
14
Джикия
25
Филин
2
Голубович
14
Корредера
32
Вера
19
Руденко
17
Берковский
7
Бакаев
91
Заболотный
4-2-1-2-1
30
Медведев
15
Эктов
27
Магкеев
2
Александров
23
Кастильо
22
Каккоев
8
Майга
14
Тичич
21
Боселли
27
Грулев
90
Кокшаров
14
Джикия
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
14
Джикия
14
Корредера
29
Амиан
29
Амиан
14
Корредера
7
Бакаев
55
Капленко
55
Капленко
7
Бакаев
17
Берковский
97
Магомедов
97
Магомедов
17
Берковский
19
Руденко
27
Мирзов
27
Мирзов
19
Руденко
8
Майга
25
Карич
25
Карич
8
Майга
22
Каккоев
24
Гоцук
24
Гоцук
22
Каккоев
27
Магкеев
22
Марадишвили
22
Марадишвили
27
Магкеев
27
Грулев
80
Царукян
80
Царукян
27
Грулев
23
Кастильо
19
Ермаков
19
Ермаков
23
Кастильо
Остались в запасе
Химки
Нижний Новгород
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
98
Олег Трофимов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
98
Олег Трофимов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Химки - Нижний Новгород
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
19
Офсайды
3
2
Количество передач
318
347
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
72
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Арена-Химки
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