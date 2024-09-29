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Крылья Советов - Химки
Крылья Советов - Химки: обзор матча 29 сентября 2024
Крылья Советов
29.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Химки
90'
+4
Желтая карточка
Д. Фернандес
90'
+2
Замена
И. Садыгов
️️️️
Л. Вера
90'
+1
Замена
Р. Мехия
️️️️
А. Заболотный
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Олейников
83'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Р. Ежов
83'
78'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
З. Бакаев
78'
Замена
А. Руденко
️️️️
Р. Мирзов
Замена
В. Мендес
️️️️
С. Бабкин
71'
Замена
В. Шитов
️️️️
Б. Гарре
71'
64'
Замена
А. Корредера
️️️️
К. Капленко
Желтая карточка
А. Солдатенков
57'
39'
Желтая карточка
А. Филин
Желтая карточка
Т. Галдамес
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ломаев
3
Галдамес
3
Солдатенков
4
Евгеньев
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
7
Гарре
19
Олейников
29
Ежов
33
Сергеев
4-3-1-2
80
Кокарев
72
Фернандес
24
Фаринья
25
Филин
32
Терехов
55
Капленко
80
Хосонов
32
Вера
77
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
6
Бабкин
5
Мендес
5
Мендес
6
Бабкин
29
Ежов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
29
Ежов
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
7
Гарре
73
Шитов
73
Шитов
7
Гарре
91
Заболотный
14
Мехия
14
Мехия
91
Заболотный
55
Капленко
14
Корредера
14
Корредера
55
Капленко
77
Бакаев
97
Магомедов
97
Магомедов
77
Бакаев
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
Остались в запасе
Крылья Советов
Химки
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Химки
2
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
8
Офсайды
3
0
Количество передач
511
460
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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