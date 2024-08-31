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РПЛ 2026/2027
Химки - ЦСКА
Химки - ЦСКА: обзор матча 31 августа 2024
Химки
31.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
38'
Т. Мусаев
63'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - ЦСКА
Замена
И. Садыгов
️️️️
Х. Хосонов
84'
81'
Замена
С. Койта
️️️️
А. Файзуллаев
81'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
В. Давила
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Руденко
79'
Замена
К. Капленко
️️️️
С. Абдуллахи
67'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Ориньо
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Мойзес
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
(К)
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Обухов
99
Ориньо
24
Фаринья
25
Филин
72
Фернандес
17
Абдуллахи
80
Хосонов
32
Вера
19
Руденко
91
Заболотный
27
Мирзов
3-3-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
3
Круговой
11
Файзуллаев
10
Обляков
11
Мусаев
11
Давила
17
Абдуллахи
55
Капленко
55
Капленко
17
Абдуллахи
99
Ориньо
77
Бакаев
77
Бакаев
99
Ориньо
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
80
Хосонов
7
Садыгов
7
Садыгов
80
Хосонов
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Химки
ЦСКА
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Химки - ЦСКА
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
6
Офсайды
2
2
Количество передач
526
421
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Хамид Талаев
Дмитрий Семёнов
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; АVAR – Артур Фёдоров
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич. Меламед)
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