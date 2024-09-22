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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Оренбург
Химки - Оренбург: обзор матча 22 сентября 2024
Химки
22.09.2024, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Оренбург
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мансилья
Замена
К. Панченко
️️️️
Л. Вера
89'
Желтая карточка
С. Терехов
87'
87'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Коваленко
87'
Замена
Т. Муро
️️️️
И. Башич
82'
Желтая карточка
Д. Прохин
Замена
К. Капленко
️️️️
А. Корредера
81'
78'
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
С. Сахархизан
64'
Замена
Х. Томпсон
️️️️
Х. Марин
Замена
А. Руденко
️️️️
Р. Мирзов
46'
Желтая карточка
Р. Мирзов
40'
Замена
Н. Анджелкович
️️️️
З. Бакаев
30'
Красная карточка
С. Гогуа
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
(К)
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
(К)
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
4-3-1-2
80
Кокарев
32
Терехов
25
Филин
30
Гогуа
72
Фернандес
80
Хосонов
32
Вера
14
Корредера
77
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
4-1-1-3-1
57
Москвичев
12
Малых
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
26
Марин
13
Башич
11
Мансилья
11
Сахархизан
77
Бакаев
26
Анджелкович
26
Анджелкович
77
Бакаев
14
Корредера
55
Капленко
55
Капленко
14
Корредера
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
32
Вера
8
Панченко
8
Панченко
32
Вера
13
Башич
29
Муро
29
Муро
13
Башич
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
26
Марин
10
Томпсон
10
Томпсон
26
Марин
8
Коваленко
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
8
Коваленко
Остались в запасе
Химки
Оренбург
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Химки - Оренбург
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
15
Офсайды
0
2
Количество передач
267
476
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
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