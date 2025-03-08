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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Химки
ЦСКА - Химки: обзор матча 08 марта 2025
ЦСКА
08.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Химки
90+3'
В. Роша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Химки
90'
+7
Желтая карточка
Г. Джикия
90'
+4
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Корредера
ГОЛ! 1:0!
В. Роша
Пас отдал
М. Пьянич
90'
+3
Замена
М. Пьянич
️️️️
И. Обляков
87'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
К. Бистрович
82'
Замена
Алеррандро
️️️️
Т. Мусаев
82'
80'
Замена
Д. Степанов
️️️️
Ориньо
70'
Замена
П. Голубович
️️️️
И. Берковский
70'
Замена
А. Руденко
️️️️
З. Бакаев
70'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Л. Вера
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Р. Жемалетдинов
61'
Замена
С. Койта
️️️️
А. Шуманский
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
68
Павел Малоземов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
10
Обляков
99
Шуманский
11
Мусаев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
25
Филин
14
Джикия
24
Фаринья
99
Ориньо
14
Мехия
14
Корредера
32
Вера
17
Берковский
7
Бакаев
91
Заболотный
10
Обляков
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Обляков
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
99
Шуманский
20
Койта
20
Койта
99
Шуманский
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
8
Бистрович
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
8
Бистрович
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
14
Корредера
7
Садыгов
7
Садыгов
14
Корредера
Остались в запасе
ЦСКА
Химки
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ЦСКА - Химки
1
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
5
11
Офсайды
1
0
Количество передач
701
227
Сейвы
2
12
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Черданцев, Дурасов)
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