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РПЛ 2026/2027
Химки - Ахмат
Химки - Ахмат: обзор матча 15 марта 2025
Химки
15.03.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
76'
Д. Зорин (АГ)
72'
Д. Зорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Ахмат
Желтая карточка
Р. Мехия
90'
+2
88'
Желтая карточка
Т. Ибишев
84'
Замена
Р. Руис Диас
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
Б. Амиан
️️️️
И. Берковский
84'
78'
Желтая карточка
Д. Зорин
Замена
Б. Магомедов
️️️️
П. Голубович
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Зорин
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зорин
Пас отдал
Г. Мелкадзе
70'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Самородов
66'
Пенальти не реализован!
Н. Гандри
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Заболотный
60'
Замена
Ориньо
️️️️
Д. Степанов
60'
Замена
Л. Вера
️️️️
З. Бакаев
60'
46'
Замена
Д. Зорин
️️️️
Д. Уткин
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Талаль
Желтая карточка
Д. Степанов
44'
42'
Желтая карточка
Д. Тодорович
Желтая карточка
З. Бакаев
42'
30'
Желтая карточка
А. Талаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
68
Павел Малоземов
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
98
Олег Трофимов
ЦФ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Кокарев
5
Степанов
24
Фаринья
25
Филин
2
Голубович
14
Мехия
14
Корредера
19
Руденко
7
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
4
Ибишев
53
Тодорович
47
Уткин
7
Садулаев
14
Талаль
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
5
Степанов
99
Ориньо
99
Ориньо
5
Степанов
7
Бакаев
32
Вера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
29
Амиан
29
Амиан
17
Берковский
2
Голубович
97
Магомедов
97
Магомедов
2
Голубович
91
Заболотный
27
Мирзов
27
Мирзов
91
Заболотный
14
Талаль
18
Камилов
18
Камилов
14
Талаль
47
Уткин
28
Зорин
28
Зорин
47
Уткин
20
Самородов
7
Бериша
7
Бериша
20
Самородов
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Химки
Ахмат
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЛВ
98
Олег Трофимов
ЦФ
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
68
Павел Малоземов
ЛВ
98
Олег Трофимов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Химки - Ахмат
3
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
13
Офсайды
0
6
Количество передач
367
395
Сейвы
6
0
Точность передач %
70
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Владимир Москалёв
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Моссаковский, Дурасов)
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