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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Зенит
Химки - Зенит: обзор матча 18 августа 2024
Химки
18.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
55'
Э. Фаринья
88'
А. Мостовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Зенит
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Мостовой
Замена
З. Волков
️️️️
А. Заболотный
86'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Ориньо
86'
Замена
Д. Степанов
️️️️
А. Руденко
78'
77'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Педро
77'
Замена
И. Сергеев
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
А. Руденко
70'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Л. Вера
66'
Замена
И. Берковский
️️️️
Р. Мирзов
66'
57'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Г. Мантуан
57'
Замена
Артур
️️️️
М. Кассьерра
ГОЛ! 1:0!
Э. Фаринья
Пас отдал
Л. Вера
55'
Желтая карточка
А. Заболотный
39'
23'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
М. Глушенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Обухов
99
Ориньо
24
Фаринья
25
Филин
72
Фернандес
17
Абдуллахи
32
Вера
80
Хосонов
19
Руденко
27
Мирзов
91
Заболотный
3-3-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
82
Волков
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
20
Педро
10
Глушенков
9
Кассьерра
19
Руденко
5
Степанов
5
Степанов
19
Руденко
91
Заболотный
20
Волков
20
Волков
91
Заболотный
99
Ориньо
88
Глушаков
88
Глушаков
99
Ориньо
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
27
Мирзов
17
Берковский
17
Берковский
27
Мирзов
10
Глушенков
4
Горшков
4
Горшков
10
Глушенков
20
Педро
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Педро
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
9
Кассьерра
37
Артур
37
Артур
9
Кассьерра
82
Волков
33
Сергеев
33
Сергеев
82
Волков
Остались в запасе
Химки
Зенит
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Химки - Зенит
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
11
Офсайды
2
3
Количество передач
394
524
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; АVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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