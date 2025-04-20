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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Химки
Зенит - Химки: обзор матча 20 апреля 2025
Зенит
20.04.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Химки
22'
Л. Гонду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Химки
Замена
С. Зделар
️️️️
Л. Энрике
90'
+2
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Вендел
90'
+2
84'
Желтая карточка
Л. Вера
Замена
М. Кассьерра
️️️️
М. Глушенков
81'
78'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Корредера
Замена
Н. Алип
️️️️
А. Мостовой
71'
Замена
А. Соболев
️️️️
Л. Гонду
71'
62'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Р. Мирзов
46'
Замена
П. Голубович
️️️️
И. Берковский
ГОЛ! 1:0!
Л. Гонду
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Вильмар Барриос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Педро
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Латышонок
5
Барриос
33
Нино
3
Дркушич
3
Дуглас Сантос
20
Педро
8
Вендел
77
Мостовой
11
Энрике
32
Гонду
10
Глушенков
4-1-2-1-2
80
Кокарев
72
Фернандес
14
Джикия
25
Филин
5
Степанов
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
17
Берковский
91
Заболотный
27
Мирзов
8
Вендел
4
Горшков
4
Горшков
8
Вендел
77
Мостовой
28
Алип
28
Алип
77
Мостовой
11
Энрике
14
Зделар
14
Зделар
11
Энрике
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
14
Корредера
19
Руденко
19
Руденко
14
Корредера
Остались в запасе
Зенит
Химки
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Химки
1
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
8
20
Офсайды
2
0
Количество передач
556
290
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Крестинин, Богданов)
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