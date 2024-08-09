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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Химки
Нижний Новгород - Химки: обзор матча 09 августа 2024
Нижний Новгород
09.08.2024, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Химки
19'
О. Ожегович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Химки
85'
Замена
Д. Степанов
️️️️
Ориньо
Желтая карточка
К. Боженов
83'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Л. Тичич
79'
75'
Замена
И. Берковский
️️️️
Б. Магомедов
75'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Х. Хосонов
73'
Желтая карточка
Э. Фаринья
Желтая карточка
В. Александров
71'
Желтая карточка
З. Турбо
70'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Н. Ермаков
68'
Замена
З. Турбо
️️️️
О. Ожегович
68'
62'
Замена
З. Бакаев
️️️️
С. Гогуа
62'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Л. Вера
Желтая карточка
А. Эктов
60'
Замена
С. Магкеев
️️️️
К. Гоцук
46'
Замена
В. Александров
️️️️
Д. Тихий
44'
Желтая карточка
К. Гоцук
21'
ГОЛ! 1:0!
О. Ожегович
Пас отдал
А. Эктов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
24
Гоцук
15
Тихий
87
Боженов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
19
Ермаков
21
Боселли
9
Ожегович
3-2-2-2-1
96
Обухов
25
Филин
30
Гогуа
24
Фаринья
72
Фернандес
99
Ориньо
80
Хосонов
32
Вера
97
Магомедов
19
Руденко
91
Заболотный
15
Тихий
2
Александров
2
Александров
15
Тихий
24
Гоцук
27
Магкеев
27
Магкеев
24
Гоцук
14
Тичич
18
Глейзер
18
Глейзер
14
Тичич
19
Ермаков
17
Карапузов
17
Карапузов
19
Ермаков
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
80
Хосонов
88
Глушаков
88
Глушаков
80
Хосонов
97
Магомедов
17
Берковский
17
Берковский
97
Магомедов
30
Гогуа
77
Бакаев
77
Бакаев
30
Гогуа
32
Вера
27
Мирзов
27
Мирзов
32
Вера
Остались в запасе
Нижний Новгород
Химки
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Нижний Новгород - Химки
5
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
11
Офсайды
3
1
Количество передач
216
571
Сейвы
4
1
Точность передач %
62
84
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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