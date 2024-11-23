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РПЛ 2026/2027
Химки - Краснодар
Химки - Краснодар: обзор матча 23 ноября 2024
Химки
23.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
84'
А. Руденко
90+4'
Л. Вера (П)
46'
Ж. Батчи
86'
Ю. Газинский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Краснодар
Замена
И. Садыгов
️️️️
Л. Вера
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Вера
90'
+4
88'
Желтая карточка
Ф. Смолов
86'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Газинский
ГОЛ! 1:1!
А. Руденко
Пас отдал
Л. Вера
84'
80'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
80'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Э. Сперцян
80'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ж. Батчи
79'
Замена
О. Олусегун
️️️️
В. Са
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Р. Мехия
79'
Замена
И. Берковский
️️️️
З. Бакаев
79'
Желтая карточка
Р. Мехия
76'
64'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Н. Кривцов
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Корредера
62'
Замена
А. Руденко
️️️️
Р. Мирзов
62'
46'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Батчи
Пас отдал
В. Са
44'
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
Р. Мирзов
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
24
Фаринья
25
Филин
14
Джикия
72
Фернандес
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
77
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
4-1-3-2
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
88
Кривцов
14
Корредера
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Корредера
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
77
Бакаев
17
Берковский
17
Берковский
77
Бакаев
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
88
Кривцов
15
Кастаньо
15
Кастаньо
88
Кривцов
8
Сперцян
18
Газинский
18
Газинский
8
Сперцян
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
Остались в запасе
Химки
Краснодар
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Химки - Краснодар
2
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Количество передач
318
461
Сейвы
4
0
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; АVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Черданцев, Дурасов)
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