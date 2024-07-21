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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Динамо Мх
Химки - Динамо Мх: обзор матча 21 июля 2024
Химки
21.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
52'
А. Заболотный
33'
И. Шумахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Динамо Мх
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Заболотный
89'
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Мирзов
89'
85'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
С. Сердеров
Замена
О. Исаенко
️️️️
П. Голубович
78'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Л. Вера
78'
74'
Замена
К. Зинович
️️️️
Р. Магомедов
74'
Замена
М. Храмцов
️️️️
С. Кагермазов
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Х. Хосонов
72'
71'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
А. Сандрачук
ГОЛ! 1:1!
А. Заболотный
52'
Желтая карточка
Н. Анджелкович
45'
+1
Пенальти не реализован!
Х. Хосонов
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
И. Шумахов
Пас отдал
Р. Магомедов
Пенальти не реализован!
А. Руденко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
(К)
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
(К)
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
29
Антон Крачковский
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
3-2-2-1-2
96
Обухов
32
Терехов
26
Анджелкович
25
Филин
99
Ориньо
2
Голубович
32
Вера
80
Хосонов
19
Руденко
27
Мирзов
91
Заболотный
3-2-1-3-1
1
Волк
13
Кагермазов
4
Шумахов
17
Пальцев
72
Сандрачук
99
Алибеков
29
Крачковский
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
2
Голубович
44
Исаенко
44
Исаенко
2
Голубович
80
Хосонов
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
80
Хосонов
91
Заболотный
88
Глушаков
88
Глушаков
91
Заболотный
32
Вера
97
Магомедов
97
Магомедов
32
Вера
27
Мирзов
8
Панченко
8
Панченко
27
Мирзов
13
Кагермазов
34
Храмцов
34
Храмцов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
77
Сундуков
77
Сундуков
72
Сандрачук
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
Остались в запасе
Химки
Динамо Мх
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Химки - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
8
15
Офсайды
1
3
Количество передач
517
299
Сейвы
2
7
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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