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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Химки
Рубин - Химки: обзор матча 03 августа 2024
Рубин
03.08.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Химки
45+1'
М. Даку (П)
65'
А. Юкич
50'
Х. Хосонов
67'
Э. Фаринья
85'
Л. Вера (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Химки
90'
+2
Желтая карточка
П. Голубович
89'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Л. Вера
86'
Замена
П. Голубович
️️️️
Д. Фернандес
85'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Л. Вера
74'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Руденко
Замена
Н. Чумич
️️️️
Д. Кабутов
73'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
73'
70'
Желтая карточка
Э. Фаринья
67'
ГОЛ! 2:2!
Э. Фаринья
ГОЛ! 2:1!
А. Юкич
Пас отдал
М. Даку
65'
Замена
Р. Безруков
️️️️
В. Вада
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хосонов
Пас отдал
А. Заболотный
46'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Р. Мирзов
46'
Замена
Э. Фаринья
️️️️
Н. Анджелкович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Даку
45'
+1
33'
Желтая карточка
Н. Анджелкович
25'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К)
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
77
Александар Юкич
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
(К)
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-3-2-1-1
38
Ставер
5
Ашурматов
27
Грицаенко
5
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
71
Рожков
21
Зотов
23
Вада
77
Юкич
19
Даку
3-2-2-1-2
96
Обухов
26
Анджелкович
25
Филин
30
Гогуа
72
Фернандес
99
Ориньо
80
Хосонов
32
Вера
19
Руденко
91
Заболотный
27
Мирзов
23
Вада
23
Безруков
23
Безруков
23
Вада
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
70
Кабутов
27
Чумич
27
Чумич
70
Кабутов
26
Анджелкович
24
Фаринья
24
Фаринья
26
Анджелкович
72
Фернандес
2
Голубович
2
Голубович
72
Фернандес
32
Вера
88
Глушаков
88
Глушаков
32
Вера
19
Руденко
77
Бакаев
77
Бакаев
19
Руденко
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
Остались в запасе
Рубин
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Химки
4
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
13
Офсайды
2
3
Количество передач
349
458
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов
АVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Титов)
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