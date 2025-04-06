Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Химки
Динамо Мх - Химки: обзор матча 06 апреля 2025
Динамо Мх
06.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Химки
26'
Э. Касинтура
30'
М. Хоссейннеджад
45'
Г. Агаларов (П)
77'
Г. Агаларов
57'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Химки
Замена
М. Алибеков
️️️️
Д. Табидзе
81'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Г. Агаларов
81'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
М. Хоссейннеджад
81'
ГОЛ! 4:1!
Г. Агаларов
77'
73'
Замена
Б. Амиан
️️️️
Р. Мехия
73'
Замена
И. Садыгов
️️️️
Г. Джикия
Замена
А. Джабраилов
️️️️
У. Мрезиг
66'
Желтая карточка
Т. Сундуков
62'
57'
ГОЛ! 3:1!
А. Заболотный
Пас отдал
П. Голубович
Желтая карточка
И. Шумахов
49'
46'
Замена
А. Руденко
️️️️
З. Бакаев
46'
Замена
А. Корредера
️️️️
Б. Магомедов
46'
Замена
И. Берковский
️️️️
Р. Мирзов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Агаларов
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Хоссейннеджад
Пас отдал
Э. Касинтура
30'
ГОЛ! 1:0!
Э. Касинтура
Пас отдал
Г. Агаларов
26'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Я. Джапо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К)
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
(К)
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-3-1-2-1
39
Магомедов
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Джапо
6
Мрезиг
17
Пальцев
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
4-1-1-2-2
80
Кокарев
2
Голубович
14
Джикия
25
Филин
5
Степанов
14
Мехия
32
Вера
97
Магомедов
7
Бакаев
27
Мирзов
91
Заболотный
5
Табидзе
99
Алибеков
99
Алибеков
5
Табидзе
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
6
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
6
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
97
Магомедов
14
Корредера
14
Корредера
97
Магомедов
14
Мехия
29
Амиан
29
Амиан
14
Мехия
27
Мирзов
17
Берковский
17
Берковский
27
Мирзов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
14
Джикия
7
Садыгов
7
Садыгов
14
Джикия
Остались в запасе
Динамо Мх
Химки
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо Мх - Химки
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
269
421
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Станислав Попков
Дополнительные помощники:
ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Жичкин)
Новости команд
Все
Динамо Мх
Химки
Тренер «Динамо Мх» Евсеев сделал заявление о трансфере Шапи
00:47
Овчинников раскрыл детали общения с Евсеевым перед матчем «Локомотив» – «Динамо Мх»
00:00
1
Евсеев прокомментировал поражение «Динамо Мх» от «Локомотива»
Вчера, 23:17
Овчинников рассказал, над чем работает в игре «Локомотива»
Вчера, 22:56
1
Экс-судья РПЛ заявил об ошибке арбитра, которая помогла «Локомотиву» забить гол
Вчера, 22:42
1
Тренер «Динамо Мх» Евсеев сделал заявление о трансфере Шапи
00:47
Овчинников раскрыл детали общения с Евсеевым перед матчем «Локомотив» – «Динамо Мх»
00:00
1
Евсеев прокомментировал поражение «Динамо Мх» от «Локомотива»
Вчера, 23:17
Овчинников рассказал, над чем работает в игре «Локомотива»
Вчера, 22:56
1
Экс-судья РПЛ заявил об ошибке арбитра, которая помогла «Локомотиву» забить гол
Вчера, 22:42
1
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+