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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Локомотив
Химки - Локомотив: обзор матча 19 октября 2024
Химки
19.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
54'
З. Бакаев
60'
З. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Локомотив
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Заболотный
90'
+3
Замена
Д. Степанов
️️️️
Ориньо
90'
+3
Замена
И. Берковский
️️️️
З. Бакаев
84'
Замена
А. Корредера
️️️️
Л. Вера
84'
Замена
С. Терехов
️️️️
Р. Мирзов
77'
77'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
А. Батраков
63'
Желтая карточка
И. Самошников
62'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
ГОЛ! 2:0!
З. Бакаев
60'
57'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
57'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
57'
Замена
Э. Севикян
️️️️
М. Ненахов
ГОЛ! 1:0!
З. Бакаев
54'
Желтая карточка
Д. Фернандес
47'
Желтая карточка
Р. Мирзов
35'
32'
Желтая карточка
Д. Баринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
(К)
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
(К)
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
77
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
59
Погостнов
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
10
Воробьев
27
Мирзов
32
Терехов
32
Терехов
27
Мирзов
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
32
Вера
14
Корредера
14
Корредера
32
Вера
77
Бакаев
17
Берковский
17
Берковский
77
Бакаев
91
Заболотный
8
Панченко
8
Панченко
91
Заболотный
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
83
Батраков
14
Салтыков
14
Салтыков
83
Батраков
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
Химки
Локомотив
96
Игорь Обухов
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Химки - Локомотив
2
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
284
479
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Нагучев, Пойда)
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