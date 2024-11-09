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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Химки
Ростов - Химки: обзор матча 09 ноября 2024
Ростов
09.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Химки
6'
И. Комаров
67'
М. Осипенко (П)
75'
И. Комаров
88'
Р. Мирзов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Химки
Желтая карточка
Е. Голенков
90'
+4
89'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Заболотный
88'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Мирзов
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Лангович
87'
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Вахания
87'
Замена
И. Жбанов
️️️️
М. Мохеби
87'
79'
Замена
А. Корредера
️️️️
Л. Вера
79'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
А. Руденко
Замена
К. Щетинин
️️️️
И. Комаров
77'
ГОЛ! 3:0!
И. Комаров
Пас отдал
М. Осипенко
75'
71'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Х. Хосонов
Замена
В. Мелехин
️️️️
Р. Саравия
70'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Осипенко
67'
66'
Желтая карточка
Х. Хосонов
46'
Замена
Э. Фаринья
️️️️
Н. Анджелкович
ГОЛ! 1:0!
И. Комаров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
10
Комаров
7
Роналдо
9
Мохеби
27
Комличенко
4-1-2-2-1
80
Кокарев
72
Фернандес
26
Анджелкович
25
Филин
99
Ориньо
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
77
Бакаев
19
Руденко
91
Заболотный
5
Саравия
4
Мелехин
4
Мелехин
5
Саравия
87
Лангович
11
Сутормин
11
Сутормин
87
Лангович
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
9
Мохеби
57
Жбанов
57
Жбанов
9
Мохеби
40
Вахания
69
Голенков
69
Голенков
40
Вахания
26
Анджелкович
24
Фаринья
24
Фаринья
26
Анджелкович
32
Вера
14
Корредера
14
Корредера
32
Вера
19
Руденко
97
Магомедов
97
Магомедов
19
Руденко
80
Хосонов
27
Мирзов
27
Мирзов
80
Хосонов
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Ростов
Химки
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Химки
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
330
332
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Станислав Попков
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Артём Любимов
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков)
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