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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 08 декабря 2024
Динамо
08.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Химки
14'
К. Тюкавин
50'
Х. Карраскаль
78'
К. Тюкавин
89'
В. Грулев
58'
Р. Мирзов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Химки
ГОЛ! 4:1!
В. Грулев
Пас отдал
А. Гомес
89'
Замена
В. Окишор
️️️️
Бителло
89'
88'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
Замена
Л. Чавес
️️️️
Д. Фомин
84'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
84'
83'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Руденко
81'
Замена
И. Берковский
️️️️
Р. Мехия
81'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
З. Бакаев
ГОЛ! 3:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
М. Нгамале
78'
76'
Желтая карточка
Р. Мехия
Замена
А. Гомес
️️️️
Х. Карраскаль
74'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Я. Гладышев
74'
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мирзов
56'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Садыгов
56'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
А. Корредера
ГОЛ! 2:0!
Х. Карраскаль
Пас отдал
К. Тюкавин
50'
38'
Желтая карточка
И. Садыгов
29'
Желтая карточка
З. Бакаев
ГОЛ! 1:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
Бителло
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Лунев
93
Лаксальт
2
Маричаль
6
Фернандес
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
25
Филин
14
Джикия
99
Ориньо
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
7
Бакаев
19
Руденко
7
Садыгов
74
Фомин
24
Чавес
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
91
Гладышев
13
Нгамале
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
15
Карраскаль
11
Гомес
11
Гомес
15
Карраскаль
7
Бакаев
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
7
Бакаев
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
14
Мехия
17
Берковский
17
Берковский
14
Мехия
7
Садыгов
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Садыгов
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
Остались в запасе
Динамо
Химки
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
27
Руслан Оздоев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо - Химки
4
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Количество передач
386
322
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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