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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Факел
Химки - Факел: обзор матча 02 марта 2025
Химки
02.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Факел
15'
Э. Фаринья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Факел
Замена
И. Садыгов
️️️️
Л. Вера
88'
Замена
И. Берковский
️️️️
Д. Фернандес
82'
Замена
П. Голубович
️️️️
З. Бакаев
82'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
А. Корредера
82'
Желтая карточка
Д. Фернандес
78'
76'
Замена
Б. Пуси
️️️️
Д. Мертенс
76'
Замена
М. Браими
️️️️
И. Альшин
70'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Руденко
69'
68'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Ивлев
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
А. Ковалев
46'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
И. Квеквескири
ГОЛ! 1:0!
Э. Фаринья
Пас отдал
А. Заболотный
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
19
Белайди Пуси
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
4-1-2-2-1
80
Кокарев
24
Фаринья
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
19
Руденко
7
Бакаев
91
Заболотный
3-1-3-3
31
Беленов
88
Дзиов
47
Божин
40
Юрганов
33
Квеквескири
10
Альшин
77
Ивлев
16
Мертенс
98
Ильин
11
Ломовицкий
17
Ковалев
7
Бакаев
2
Голубович
2
Голубович
7
Бакаев
72
Фернандес
17
Берковский
17
Берковский
72
Фернандес
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
19
Руденко
27
Мирзов
27
Мирзов
19
Руденко
17
Ковалев
23
Якимов
23
Якимов
17
Ковалев
16
Мертенс
19
Пуси
19
Пуси
16
Мертенс
77
Ивлев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
77
Ивлев
33
Квеквескири
7
Моцпан
7
Моцпан
33
Квеквескири
10
Альшин
11
Браими
11
Браими
10
Альшин
Остались в запасе
Химки
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Химки - Факел
1
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
13
Офсайды
3
3
Количество передач
357
482
Сейвы
4
1
Точность передач %
64
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шнякин, Меламед)
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