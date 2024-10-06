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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Химки
Краснодар - Химки: обзор матча 06 октября 2024
Краснодар
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Химки
41'
Д. Кордоба
55'
Ж. Батчи
73'
Д. Кордоба
89'
К. Кастаньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Химки
ГОЛ! 4:0!
К. Кастаньо
89'
83'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Заболотный
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Э. Сперцян
80'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Ленини
80'
75'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Э. Фаринья
ГОЛ! 3:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
К. Кастаньо
73'
66'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
З. Бакаев
66'
Замена
А. Руденко
️️️️
С. Абдуллахи
66'
Замена
Л. Вера
️️️️
А. Корредера
Замена
Д. Козлов
️️️️
В. Са
61'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
А. Черников
61'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Батчи
Пас отдал
Д. Кордоба
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
С. Петров
41'
37'
Желтая карточка
А. Филин
Желтая карточка
А. Черников
35'
8'
Желтая карточка
Э. Фаринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
(К)
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-2-1-1
80
Кокарев
72
Фернандес
24
Фаринья
25
Филин
32
Терехов
17
Абдуллахи
14
Мехия
80
Хосонов
14
Корредера
77
Бакаев
91
Заболотный
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
8
Сперцян
90
Смолов
90
Смолов
8
Сперцян
24
Фаринья
14
Джикия
14
Джикия
24
Фаринья
14
Корредера
32
Вера
32
Вера
14
Корредера
17
Абдуллахи
19
Руденко
19
Руденко
17
Абдуллахи
77
Бакаев
27
Мирзов
27
Мирзов
77
Бакаев
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Краснодар
Химки
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар - Химки
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
15
6
Офсайды
1
2
Количество передач
393
307
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Ozon Арена
Посещаемость:
22000 из 36260 зрителей (60%)
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