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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Химки
Локомотив - Химки: обзор матча 01 декабря 2024
Локомотив
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Химки
29'
В. Сарвели
17'
А. Заболотный
32'
З. Бакаев
66'
Л. Вера
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Химки
90'
+1
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Заболотный
90'
+1
Замена
Д. Степанов
️️️️
Л. Вера
Замена
В. Раков
️️️️
Д. Воробьев
77'
75'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
З. Бакаев
75'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
А. Руденко
Замена
А. Карпукас
️️️️
В. Сарвели
71'
Замена
И. Самошников
️️️️
А. Сильянов
71'
66'
ГОЛ! 1:3!
Л. Вера
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Э. Севикян
64'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
64'
45'
+4
Желтая карточка
Ориньо
45'
+1
Желтая карточка
Г. Джикия
32'
ГОЛ! 1:2!
З. Бакаев
Пас отдал
Л. Вера
ГОЛ! 1:1!
В. Сарвели
29'
26'
Замена
А. Корредера
️️️️
Х. Хосонов
25'
Травма
Х. Хосонов
20'
Желтая карточка
А. Заболотный
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Пас отдал
Х. Хосонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
47
Расул Гусейнов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-3-2
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
45
Сильянов
6
Баринов
9
Пиняев
83
Батраков
19
Севикян
10
Воробьев
9
Сарвели
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
14
Джикия
25
Филин
99
Ориньо
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
77
Бакаев
19
Руденко
91
Заболотный
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
45
Сильянов
71
Самошников
71
Самошников
45
Сильянов
9
Сарвели
93
Карпукас
93
Карпукас
9
Сарвели
19
Севикян
14
Салтыков
14
Салтыков
19
Севикян
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
32
Вера
5
Степанов
5
Степанов
32
Вера
19
Руденко
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
19
Руденко
80
Хосонов
14
Корредера
14
Корредера
80
Хосонов
77
Бакаев
97
Магомедов
97
Магомедов
77
Бакаев
91
Заболотный
7
Садыгов
7
Садыгов
91
Заболотный
Остались в запасе
Локомотив
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
47
Расул Гусейнов
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Локомотив - Химки
3
Всего ударов по воротам
32
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Количество передач
476
332
Сейвы
2
9
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
14
2
Удары из пределов штрафной
22
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Кирилл Левников
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Неценко, Жичкин)
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