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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Спартак
Химки - Спартак: обзор матча 28 июля 2024
Химки
28.07.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
90'
Б. Магомедов
72'
С. Бабич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Спартак
90'
+1
Желтая карточка
Р. Зобнин
ГОЛ! 1:1!
Б. Магомедов
Пас отдал
С. Терехов
90'
72'
ГОЛ! 0:1!
С. Бабич
Пас отдал
Х. Медина
Желтая карточка
Н. Анджелкович
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
88
Денис Глушаков
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
5
Данил Степанов
ЦП
97
Бутта Магомедов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Илья Берковский
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЦП
18
Наиль Умяров
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
3-2-3-2
96
Обухов
26
Анджелкович
25
Филин
32
Терехов
88
Глушаков
2
Голубович
5
Степанов
97
Магомедов
80
Хосонов
17
Берковский
8
Панченко
4-5-1
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
23
Чернов
5
Рябчук
25
Пруцев
28
Медина
77
Зиньковский
18
Умяров
47
Зобнин
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Химки
Спартак
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Химки - Спартак
2
1
Всего ударов по воротам
5
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
20
15
Офсайды
3
3
Количество передач
316
495
Сейвы
8
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; АVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич, Пойда)
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