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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Динамо
Химки - Динамо: обзор матча 27 октября 2024
Химки
27.10.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 4
Завершен
Динамо
30'
Л. Вера
45+1'
З. Бакаев
75'
А. Кутицкий (АГ)
28'
Д. Фомин
45+3'
Р. Фернандес
50'
А. Гомес
73'
М. Нгамале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Динамо
Желтая карточка
З. Бакаев
90'
+5
90'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Р. Фернандес
Замена
К. Панченко
️️️️
Х. Хосонов
83'
78'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
А. Гомес
ГОЛ в свои ворота! 3:4!
А. Кутицкий
75'
73'
ГОЛ! 2:4!
М. Нгамале
71'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Бителло
71'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
К. Тюкавин
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Р. Мехия
67'
Замена
А. Руденко
️️️️
Р. Мирзов
67'
Желтая карточка
Р. Мехия
64'
Замена
Н. Анджелкович
️️️️
Г. Джикия
54'
50'
ГОЛ! 2:3!
А. Гомес
Пас отдал
Бителло
Замена
Д. Степанов
️️️️
С. Терехов
46'
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Р. Фернандес
Пас отдал
М. Нгамале
ГОЛ! 2:1!
З. Бакаев
Пас отдал
А. Заболотный
45'
+1
34'
Желтая карточка
А. Кутицкий
ГОЛ! 1:1!
Л. Вера
Пас отдал
А. Заболотный
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фомин
Пас отдал
Н. Маричаль
19'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
С. Терехов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
32
Терехов
25
Филин
14
Джикия
99
Ориньо
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
77
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
32
Терехов
5
Степанов
5
Степанов
32
Терехов
14
Джикия
26
Анджелкович
26
Анджелкович
14
Джикия
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
80
Хосонов
8
Панченко
8
Панченко
80
Хосонов
6
Фернандес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Фернандес
10
Бителло
15
Карраскаль
15
Карраскаль
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
Остались в запасе
Химки
Динамо
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Химки - Динамо
3
2
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
405
392
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунёв
Дмитрий Семёнов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; АVAR – Евгений Кукуляк
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич, Жичкин)
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