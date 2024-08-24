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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Химки
Ахмат - Химки: обзор матча 24 августа 2024
Ахмат
24.08.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Химки
73'
А. Жиров
75'
Ф. Кардосо
90+3'
Л. Ловат
31'
Р. Мирзов
67'
А. Руденко
90+8'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Химки
90'
+8
ГОЛ! 3:3!
А. Заболотный
90'
+6
Замена
С. Терехов
️️️️
Ориньо
90'
+6
Замена
И. Садыгов
️️️️
С. Абдуллахи
Желтая карточка
Л. Ловат
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Л. Ловат
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
Б. Магомедов
84'
Замена
И. Берковский
️️️️
Л. Вера
Желтая карточка
Н. Гандри
82'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кардосо
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Жиров
73'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
Исмаэл
72'
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Руденко
Замена
Л. Садулаев
️️️️
А. Адамов
63'
59'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Р. Мирзов
59'
Замена
А. Руденко
️️️️
З. Бакаев
Замена
Л. Ловат
️️️️
М. Богосавац
50'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Швец
46'
Желтая карточка
А. Жиров
31'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мирзов
Пас отдал
Д. Фернандес
26'
Желтая карточка
Э. Фаринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
(К)
ЛВ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
(К)
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-2-1-1
88
Шелия
53
Тодорович
75
Гандри
2
Жиров
8
Богосавац
27
Камило
95
Адамов
0
Швец
11
Исмаэл
7
Бериша
27
Кардосо
4-1-2-1-2
96
Обухов
72
Фернандес
25
Филин
24
Фаринья
99
Ориньо
17
Абдуллахи
80
Хосонов
32
Вера
77
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
8
Богосавац
36
Ловат
36
Ловат
8
Богосавац
95
Адамов
7
Садулаев
7
Садулаев
95
Адамов
0
Швец
18
Камилов
18
Камилов
0
Швец
11
Исмаэл
11
Луна Диале
11
Луна Диале
11
Исмаэл
99
Ориньо
32
Терехов
32
Терехов
99
Ориньо
32
Вера
17
Берковский
17
Берковский
32
Вера
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
77
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
77
Бакаев
17
Абдуллахи
7
Садыгов
7
Садыгов
17
Абдуллахи
Остались в запасе
Ахмат
Химки
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Ахмат - Химки
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
18
Офсайды
2
2
Количество передач
359
392
Сейвы
4
3
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунёв
Максим Белокур
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков, Ахмадов)
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