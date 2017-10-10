-
-
-
10.04.2017 12:00Полгода за Витселя, любители японцев и филиал «Барселоны». Новые факты об уникальности чемпионата КитаяПро Китай говорили слишком часто, но удивительных событий там происходит так много, что тему надо продолжать. Леонид Третьяков изучил эпизоды из жизни китайского футбола и дополнил наши знания о лиге, которая давно настроена стать лучшей.9
-
19.07.2016 12:00Евро закончилось, а клубный европейский сезон начнется только в августе. Кажется, что сейчас самое время немного отдохнуть от футбола. Но нет. «Бомбардир» составил подборку самых важных матчей июля и доказывает, что эти полмесяца никак нельзя назвать футбольным затишьем.2
-
04.02.2016 10:30Джексон Мартинес стал еще одним игроком, которого соблазнил Китай. Суперлига оказалась на первом месте по количеству затрат в зимнее трансферное окно, а китайская ФНЛ потратила больше испанской Примеры. «Бомбардир» разбирается в китайском футбольном рынке, где затариться на 40 миллионов евро может даже клуб второго дивизиона.3