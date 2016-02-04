«Потратим любые деньги на иностранцев». Китайские деньги взрывают мировой футбол

Отголоски прошлого

"Переезд в Китай – большое испытание. Но я собираюсь научиться жить по-новому. Решающим фактором оказались не деньги, а владелец клуба", - светился Дидье Дрогба после перехода из "Челси" в "Шанхай Шеньхуа". На дворе стояло лето 2012-го. О том, что в китайском футболе появились деньги, шептались давно (Якубу, Барриос, Кануте, Конка), но трансфер Дрогба прогремел на весь мир. При этом китайские клубы только начинали прощупывать мировой футбол.

Деньги не спасли тот сезон "Шеньхуа". Амбиции приуныли после девятого места, сократился и поток денег. Дрогба скоро уехал в "Галатасарай", а Анелька даже засветился в "Ювентусе". Интерес к китайскому футболу у европейского зрителя поутих. Не за одним же Вагнером, как раз покинувшим ЦСКА, наблюдать.

Время с пользой

Последние три года, впрочем, "Шанхай Шеньхуа" провел продуктивно. На большие высоты клуб не засматривается, потому что было решено пересмотреть трансферную стратегию. Из звезд тут теперь Тим Кэйхилл, Демба Ба и Мохамед Сиссоко. Но свои контракты они отрабатывают не только на пресс-конференциях. "Шанхай Шеньхуа" наконец-то вошел в шестерку.

В китайской Суперлиге в заявке одной команды может находиться всего пять легионеров. При этом не допускается наличие вратарей-иностранцев, а один из полевых легионеров обязательно должен быть азиатом. Вот и получается, что на обычных иностранцев остается всего четыре места. Именно по причине лимита с заработков уехал Вагнер, а Вячеслав Глеб вынуждено менял команды. Если легионер едет в Китай, то в 90% случаях это сопровождается огромным контрактом и приличной выплатой его бывшему клубу. Ну и заказ главного тренера, конечно.

"Шанхай Шеньхуа" этой зимой снова забурлил. Сезон в Китае играется по системе "весна-осень", так что оправдание Луи ван Гала про нелучшее время для трансферов тут не работает. Из "Гуанчжоу" пришел голкипер Ли Шуай, игравший на клубном чемпионате мира против "Барселоны". "Шанхай" больше работает на внутреннем рынке, хотя и подписал из "Интера" Фрэди Гуарина. И такой "Шанхай Шеньхуа" тоже нужно начинать рассматривать в качестве серьезной силы в китайском футболе. Хотя ньюсмейкеры здесь другие.

Восход "Саннинг"

Долгое время команду "Цзянсу", о которой сейчас говорит половина мира, спонсировала известная корпорация "Сайнти". На китайском промышленном рынке это едва ли не главный игрок, занимающийся всем, вплоть до выпуска одежды. Но на футбол корпорация тратилась мало, а "Цзянсу Сайнти" плелся где-то в конце. Главное достижение команды случилось как раз в прошедшем сезоне, да и то, когда команде пообещали премию в 10 миллионов юаней. В финале национального кубка "Цзянсу" справился с "Шанхай Шейнхуа" и наконец-то завоевал трофей. "Мои игроки не умеют праздновать. Они выиграли Кубок и молчали", - недоумевал главный тренер Дан Петреску, хорошо известный российским болельщикам. Сезон закончился, а у "Цзянсу" неожиданно стремился инвестор.

Частная компания "Саннинг", базирующаяся в Нанкине, приобрела клуб за 523 миллиона юаней. "Саннинг" занимается электронной коммерцией, предлагает покупателям бытовую технику, телевизоры и прочую электронику сомнительного и не очень качества. Планы у нового владельца грандиозные. Клуб сразу сменил название на "Цзянсу Саннинг". В дальнейшем планируется рестайлиг эмблемы и всего того, что напоминает о "Сайнти". Задачи на предстоящий сезон перед клубом тоже ставятся великие. "Это будет война пяти королей, в которой мы хотим победить", - обозначили приоритет представители "Саннинг". Под борьбу за титул и выступление в азиатской Лиге чемпионов наконец-то выделяются и деньги.

Первую крупную неудачу "Саннинг" уже потерпел. За сумму под 20 млн евро должен был подъехать Луис Адриано, которому не сидится в "Милане". Бразилец даже прилетел в Китай, поприветствовал болельщиков и сфотографировался с шарфом, но на следующее утро СМИ сообщили о срыве переговоров. "Мне не предоставили финансовых гарантий", - объяснил ситуацию Луис Адриано. В клубе перевели стрелки на семью игрока: "Переговоры шли гладко. Адриано придерживался своих идей, как вдруг неожиданно передумал. Видимо, его семья не хочет, чтобы он переезжал в Китай. Хотя они всегда были на телефоне и знали о ходе переговоров". "Цзянсу" не отчаивался и даже почти нашел для Адриано замену. Сейду Думбия предложили оклад в 7,5 миллионов евро в год, но ивуариец выбрал "Ньюкасл". Не для всех деньги остаются главным мотивом.

Битва за корону

Параллельно с попытками популяризировать Суперлигу китайцы пытаются выращивать и собственных футболистов. "Гуанчжоу Эвергранд" – бессменный лидер китайского футбола последних лет – один из тех, кто имеет ресурсы, чтобы пачками скупать игроков. В трансферной политике "Гуанчжоу" два направления: китайское и бразильское. Но немногие из игроков с китайским паспортом в составе "Гуанчжоу" выбились в ряды настоящих футболистов. Причина здесь как в их богатых контрактах (любому молодому игроку в Китае предлагают деньги, сравнимые с контрактом Соловьева с "Зенитом"), так и в тренере. Под руководством бразильца Луиса Фелипе Сколари отлично чувствуют себя его соотечественники. С их помощью "Гуанчжоу" выиграл пять титулов подряд, закрепив за собой право называться сильнейшим клубом Китая. Но продлится ли это дальше?

Январское трансферное окно обозначило для "Гуанчжоу" сразу несколько негативных тенденций. Бразильский нападающий Элкесон дважды становился лучшим бомбардиром Суперлиги, однако в январе неожиданно сменил "Гуанчжоу" на "Шанхай Теллэйс". "Гуанчжоу" получил за одного из своих лидеров 17 миллионов евро, но вряд ли этим доволен. Зато смогли накопить денег на известного колумбийца Джексона Мартинеса. 42 миллиона евро за лавочника "Атлетико" - сумма довольно приличная. Теперь Джексон будет главной звездой Суперлиги, а "Гуанчжоу" снова подтверждает статус самой серьезной команды китайского чемпионата. Правда, от них стремится не отстать "Шанхай Теллэйс" - еще один бунтарь, который надеется скинуть с трона "Гуанчжоу". В прошлом сезоне команда заняла в Суперлиге второе место, всего на два очка отстав от чемпиона.

"Каждый клуб хочет выиграть чемпионат. Мы поработаем вместе всей командой, усилимся нужными футболистами и через год выполним поставленную задачу", - пообещал генеральный менеджер "Шанхай Теллэйс" Суй Гоянг. Его слова поддержал тренер команды Свен-Еран Эрикссон. "Шанхай Теллэйс" за последний год успел приютить у себя Асамоа Гьяна, сделав ганца седьмым среди самых высокооплачиваемых футболистов мира (227 тысяч фунтов в неделю). В декабре рванули бомбы, что "Шанхай" готов приобрести Уэйна Руни, в январе – Оби Микела. "Шанхай Теллэйс" - еще один клуб, где цели и деньги вполне сопоставимые. При этом "Хэбэй Чайна Форчун" приобрел Жервиньо, а крепкие "Бэйцзин Гоань" и "Шаньдун Лунен" хоть и не пользуются такой популярностью, но тоже готовы сделать свои ходы в борьбе за чемпионство. Прибавим к этому вышеупомянутый "Цзянсу" и понимаем, что сезон в китайской Суперлиге действительно предстоит грандиозный.

40 миллионов во второй лиге

Еще одна сила просыпается в недрах китайского футбола. "Тяньцзинь Сунцзян" занял девятое место в прошлом сезоне первой лиги Китая. Здесь тоже случилась смена владельца и спонсора, что повлекло за собой обновление названия, эмблемы и турнирных задач. Медицинская компания "Куанджан", занимающаяся выпуском лекарств и разработкой различных технологий, взяла над клубом "Тяньцзинь" полный контроль.

"Мы не пожалеем никаких денег на приглашение иностранных игроков", - пригрозили руководители. Когда в клуб пришли известные бразильцы Луис Фабиано и Жадсон, мир содрогнулся, но промолчал. Затем подготовили контракт для Алешандре Пато - 10 миллионов евро в год. Пато благоразумно отказался, а его место в "Тяньцзине" занял бывший форвард "Сантоса" Жеуванио. За него заплатили 11 миллионов евро, хотя по слухам планировали отдать все 30, что стало бы самым дорогим трансфером в истории китайского футбола. Плюс два игрока сборной Китая, которых вытащили из Суперлиги, обошлись почти в 10 миллионов евро каждый. Так еще и Вандерлей Лушембурго, возглавивший команду, раньше работал в мадридском "Реале". Гремучая смесь получается.

Совсем недавно клуб обзавелся новой ареной, особенностью которой считается экологичность. Там даже установлены солнечные батареи и ветряные турбины, что позволяет стадиону воспроизводить для себя электроэнергию. Скоро на этом 25-тысячнике "Тяньцзинь" будет играть уже в Суперлиге, ведь в китайском футболе нет никакого финансового фэйр-плея. Или вы не верите в силу денег?

Известные игроки китайской Суперлиги:

"Гуанчжоу Эвергранд"

Паулиньо — полузащитник - € 10 млн

Рикардо Гуларт — полузащитник - € 12 млн

Алан — нападающий — € 3 млн

"Шандон Лунен"

Жил — защитник - € 7,5 млн

Жусилей — полузащитник - € 5,5 млн

Вальтер Монтильо — полузащитник - € 3 млн

Диего Тарделли — нападающий - € 4,2 млн

Алоизио — нападающий — € 4 млн

"Шанхай"

Дарио Конка — полузащитник - € 3 млн

Асамоа Гьян — нападающий - € 6 млн

Элкесон — нападающий — € 4,5 млн

"Шанхай Шеньхуа"

Мохамед Сиссоко — полузащитник - € 1,5 млн

Джованни Морено — полузащитник - € 4,3 млн

Тим Кэйхилл — полузащитник - € 700 тыс.

Демба Ба — нападающий - € 10 млн

"Бэйцзин Гоань"

Ральф — полузащитник - € 3,5 млн

Ренато Аугусто — полузащитник - € 9 млн

"Цзянсу Сайнти"

Саммир — полузащитник - € 2 млн

"Шицзячжуан Юнчан"

Рубэн Микаэл — полузащитник - € 2,6 млн

"Тяньцзинь Тэда"

Вагнер Феррейра — полузащитник - € 2 млн

Эрнан Баркос — нападающий - € 4 млн

"Гуанчжоу Фули"

Густав Свенссон — полузащитник - € 1,2 млн

Джереми Бокила — нападающий - € 800 тыс.

"Хэнань Констракшн"

Иво — полузащитник - € 1,5 млн

"Чанчунь Ятай"

Марсело Морено — нападающий - € 2,5 млн

Мусса Маазу — нападающий - € 1,6 млн

"Чунцин Лифань"

Эммануэль Джильотти — нападающий - € 2,8 млн

"Ханчжоу Гринтаун"

Анселмо Рамон — нападающий - € 1 млн

"Ляонин Хувин"

Ассани Лукимья — защитник - € 1,2 млн

Ибрагима Туре — нападающий - € 1,2 млн

"Яньбянь Чанбайху"

Никола Петкович — защитник - € 450 тыс.

"Хэбэй Чжунцзи"

Ненад Мильяш — полузащитник - € 800 тыс.

Жервиньо — нападающий - € 15 млн

Эду — нападающий - € 700 тыс.