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18.09.2018 18:30
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02.02.2017 16:00Кубок Короля с Это'О, серебро АПЛ с «Ливерпулем», бронза на Кубке Конфедераций. Из топ-лиг Риера не заглядывал только в Германию. Сейчас испанец растит троих детей в Омске и хочет осуществить давнюю мечту – сыграть в РФПЛ. А заодно спасти «Томь».3
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05.06.2016 12:46«Вильярреал» нацелился на Черышева. Иванов уедет во Францию. Денисов и Павлюченко договариваются с казахстанскими клубами. Блог «Русские и тут» рассказывает об игроках, которые могут продолжить карьеру в Европе и за ее пределами.3
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