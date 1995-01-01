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    Бомбалейла Все блоги -

    Вратарь спас соперника от жесткого повреждения – он сделал одно ловкое движение

    23 октября, 14:03
    Своеобразный сейв от Фернандо Муслеры.

    Главное дерби Турции – между «Галатасараем» и «Бешикташем» – закончилось победой первой команды. На гол Алекса Окслейда-Чемберлена «Галатасарай» ответил дублем Мауро Икарди.

    Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера не стал героем встречи, но точно стал героем эпизод. В одном моменте Валентин Розье из «Бешикташа» готовился замкнуть передачу, но не попал по мячу и мог пахом врезаться в штангу. Муслера отреагировал на этот момент, толкнул Розье – и тот пролетел мимо штанги.

    Фото: соцсети SPORTbible, imago-images.de/Global Look Press

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1504

      GreyDM 23 октября, 19:42

      Вот она- мужская солидарность!

      1
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      Рейтинг: +102890

      zigbert 23 октября, 15:06

      Молодец не растерялся.

      3
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 23 октября, 14:37

      Фернандо Муслера просто молодец!

      4
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      Рейтинг: +3484

      AZ > FRZZ 23 октября, 18:50

      внатуре, прямо как я

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      Рейтинг: +3776

      FRZZ > AZ 24 октября, 09:09

      Тогда и тебе молодец!

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