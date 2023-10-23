Вратарь спас соперника от жесткого повреждения – он сделал одно ловкое движение

Главное дерби Турции – между «Галатасараем» и «Бешикташем» – закончилось победой первой команды. На гол Алекса Окслейда-Чемберлена «Галатасарай» ответил дублем Мауро Икарди.
Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера не стал героем встречи, но точно стал героем эпизод. В одном моменте Валентин Розье из «Бешикташа» готовился замкнуть передачу, но не попал по мячу и мог пахом врезаться в штангу. Муслера отреагировал на этот момент, толкнул Розье – и тот пролетел мимо штанги.
Фото: соцсети SPORTbible, imago-images.de/Global Look Press