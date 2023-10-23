Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вратарь спас соперника от жесткого повреждения – он сделал одно ловкое движение

Главное дерби Турции – между «Галатасараем» и «Бешикташем» – закончилось победой первой команды. На гол Алекса Окслейда-Чемберлена «Галатасарай» ответил дублем Мауро Икарди.

Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера не стал героем встречи, но точно стал героем эпизод. В одном моменте Валентин Розье из «Бешикташа» готовился замкнуть передачу, но не попал по мячу и мог пахом врезаться в штангу. Муслера отреагировал на этот момент, толкнул Розье – и тот пролетел мимо штанги.

Фото: соцсети SPORTbible, imago-images.de/Global Look Press

Галатасарай Бешикташ Муслера Фернандо Розье Валентен
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1698062794
Молодец не растерялся.
Ответить
GreyDM
1698079377
Вот она- мужская солидарность!
Ответить
Главные новости
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
7
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
9
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+