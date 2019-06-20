-
-
-
-
-
-
-
-
10.04.2017 10:00Как бывший вратарь «Спартака» зажигает в Швейцарии. Почему в наших телевизорах могут не показать ЧМ-2018. В чем секрет успешных ставок на матчи. «Бомбардир» подводит итоги недели через свои наиболее значимые материалы.
-
07.04.2017 10:00В голландской Эредивизие растет очередной талант – Николай Йоргенсен заколотил уже целый эшелон мячей и тащит «Фейеноорд» к долгожданному чемпионству. «Бомбардир» рассказывает, кто это такой и почему его история успеха отличается от многих других.4
-
03.04.2017 13:55Пройдет полтора месяца, и в европейском футболе определятся чемпионы и участники еврокубков. «Бомбардир» выделяет наиболее неожиданных возможных гостей ЛЧ: новичка Бундеслиги, новые клубы Балотелли и Адебайора, а также команду с удивительным стадионом на море и самый резонансный клуб России.5
-
26.03.2017 11:55Вратарь сборной Белоруссии совершил ужасную ошибку в матче против Швеции. «Бомбардир» показывает подборку самых чудовищных вратарских ляпов − от всем известной кочки Пола Робинсона до диких фейлов из турецкой лиги.15
-
-
01.02.2017 21:15Могилевца не пустили в «Ростов». «Краснодар» намерен расстаться с Ари. «Ювентус» заинтересовался полузащитником «Барселоны». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.3
-
26.01.2017 14:00Тахит Чонг – один из первых игроков, появившихся в «Ман Юнайтед» при Жозе Моуринью. 17-летний талант верит, что запомнится португальцу не только дикой прической. «Бомбардир» рассказывает о перспективном голландце, смотрящим на ворота соперника сквозь огромные кудряшки, и дает лайфхак, как заиметь такие же.1
-