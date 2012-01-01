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    Ультрас «Фейеноорда» не пустили на матч. Они отомстили файером с парашютом


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    Голосов: 0
    Сегодня, 17:00
    И тот прилетел прямо на поле.

    Горячее противостояние «Фейеноорда» и «Аякса» знакомо любому футбольному болельщику. Команды не дают скучать – практически всегда играют весело, регулярно забивают. С такой же регулярностью воюют и фанаты этих клубов, а на трибунах всегда горячо.

    Доходило до крупных драк и даже метания самодельных бомб, так что ненависть колоссальная. Сейчас даже оказался под большим вопросом трансфер голкипера «Эммена» в «Аякс»: фанаты возмутились, что он в детском возрасте нехорошо высказывался об амстердамском клубе и поддерживал «Фейеноорд».

    Матч с «Аяксом», по сути, спровоцировал ситуацию, о которой сейчас говорят в Голландии. В конце февраля «Фейеноорд» был разгромлен злейшими врагами в Кубке со счетом 0:3, а фанаты перегнули с пиротехникой. Голландское издание De Telegraaf сообщает, что именно из-за тех инцидентов на вчерашнюю игру с «Херенвеном» не пустили актив из сектора «S».

    В итоге, на роттердамский «Де Кейп» вместо привычных 35-40 тысяч человек пришло 25 тысяч. Протестуя против решения футбольных властей, некоторые фанаты также проигнорировали матч, так что помимо сектора «S» пустовало и несколько других.

    Активная же часть расположилась за пределами арены и отомстила за бан.

    Фанаты прикрепили к файерам парашюты и в таком виде запустили их на стадион, хотя сами находились вне его. Один из таких файеров прилетел прямо на поле и наделал много дыма.

    Матч «Фейеноорд» выиграл 3:0. Арбитр Бьорн Куйперс отменять игру не стал, но пришлось подождать, пока рассеется дым. Какие санкции теперь ждут клуб – пока загадка.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10037

      bset 1 час назад

      Какие санкции для клуба? Файеры пускали какие-то люди за пределами стадиона. Все, что происходит за его пределами, регулируется МВД. Как клуб это мог предотвратить?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5479

      ufos73 > bset 52 минуты назад

      У них там свои Григорянцы, не только же у нас сидят )))

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