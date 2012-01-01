Ультрас «Фейеноорда» не пустили на матч. Они отомстили файером с парашютом

И тот прилетел прямо на поле.

Горячее противостояние «Фейеноорда» и «Аякса» знакомо любому футбольному болельщику. Команды не дают скучать – практически всегда играют весело, регулярно забивают. С такой же регулярностью воюют и фанаты этих клубов, а на трибунах всегда горячо.

Доходило до крупных драк и даже метания самодельных бомб, так что ненависть колоссальная. Сейчас даже оказался под большим вопросом трансфер голкипера «Эммена» в «Аякс»: фанаты возмутились, что он в детском возрасте нехорошо высказывался об амстердамском клубе и поддерживал «Фейеноорд».

Матч с «Аяксом», по сути, спровоцировал ситуацию, о которой сейчас говорят в Голландии. В конце февраля «Фейеноорд» был разгромлен злейшими врагами в Кубке со счетом 0:3, а фанаты перегнули с пиротехникой. Голландское издание De Telegraaf сообщает, что именно из-за тех инцидентов на вчерашнюю игру с «Херенвеном» не пустили актив из сектора «S».

В итоге, на роттердамский «Де Кейп» вместо привычных 35-40 тысяч человек пришло 25 тысяч. Протестуя против решения футбольных властей, некоторые фанаты также проигнорировали матч, так что помимо сектора «S» пустовало и несколько других.

Активная же часть расположилась за пределами арены и отомстила за бан.

Фанаты прикрепили к файерам парашюты и в таком виде запустили их на стадион, хотя сами находились вне его. Один из таких файеров прилетел прямо на поле и наделал много дыма.

Матч «Фейеноорд» выиграл 3:0. Арбитр Бьорн Куйперс отменять игру не стал, но пришлось подождать, пока рассеется дым. Какие санкции теперь ждут клуб – пока загадка.