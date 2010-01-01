Турниры:
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|14:15
|Фортуна
|2:4
|Фейеноорд
|22 тур
|18 февраля, суббота
|23:00
|Фейеноорд
|2:1
|АЗ Алкмаар
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|16:30
|Херенвен
|1:2
|Фейеноорд
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|19 тур
|29 января, воскресенье
|14:15
|Твенте
|1:1
|Фейеноорд
|18 тур
|25 января, среда
|23:00
|Фейеноорд
|2:0
|НЕК
|17 тур
|22 января, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|1:1
|Аякс
|16 тур
|15 января, воскресенье
|18:45
|Гронинген
|0:3
|Фейеноорд
|15 тур
|8 января, воскресенье
|14:15
|Утрехт
|1:1
|Фейеноорд
|14 тур
|13 ноября, воскресенье
|18:45
|Фейеноорд
|5:1
|Экселсиор
|12 тур
|10 ноября, четверг
|22:00
|Фейеноорд
|1:0
|Камбур
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:30
|Волендам
|0:2
|Фейеноорд
|11 тур
|22 октября, суббота
|17:30
|Фейеноорд
|1:1
|Фортуна
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|17:45
|АЗ Алкмаар
|1:3
|Фейеноорд
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|15:30
|Фейеноорд
|2:0
|Твенте
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|15:30
|НЕК
|1:1
|Фейеноорд
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|ПСВ
|4:3
|Фейеноорд
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:00
|Фейеноорд
|3:0
|Спарта
|5 тур
|3 сентября, суббота
|22:00
|Гоу Эхед Иглс
|3:4
|Фейеноорд
|4 тур
|27 августа, суббота
|21:00
|Фейеноорд
|4:0
|Эммен
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|17:45
|РКС Ваалвейк
|0:1
|Фейеноорд
|2 тур
|13 августа, суббота
|22:00
|Фейеноорд
|0:0
|Херенвен
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|15:30
|Витесс
|2:5
|Фейеноорд