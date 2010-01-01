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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Фейеноорд
Результаты
€ 194 млн
Фейеноорд - результаты матчей
Роттердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Де Кейп
Сайт:
http://www.feyenoord.nl/
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027
Лига Европы. 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Нидерланды. Кубок. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025
Суперкубок Нидерландов. 2024
Лига Европы. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024
Суперкубок Нидерландов. 2023
Лига Европы. 2022/2023
Голландия. Эредивизие. 2022/2023
Голландия. Эредивизие. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге конференций 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Лига Европы. 2018/2019
Лига чемпионов. 2017/2018
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2015/2016
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Голландия. Кубок. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Голландия. Эредивизие. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Чемпионат Голландии. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Суперкубок Голландии. 2008
13.09 | 17:45
Зволле
0 : 7
Фейеноорд
05.09 | 17:30
НЕК
1 : 3
Фейеноорд
30.08 | 15:30
Фейеноорд
2 : 2
АДО Ден Хааг
23.08 | 17:45
Камбур
2 : 5
Фейеноорд
16.08 | 15:30
Фейеноорд
2 : 2
Гоу Эхед Иглс
09.08 | 13:15
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0 : 1
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