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    Фейеноорд - результаты

    Город Роттердам
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт http://www.feyenoord.nl/
    Стадион Де Кейп
    Тренер Арне Слот
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 14:15 Фортуна 2:4 Фейеноорд
    22 тур
    		18 февраля, суббота 23:00 Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 16:30 Херенвен 1:2 Фейеноорд
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:2 ПСВ
    19 тур
    		29 января, воскресенье 14:15 Твенте 1:1 Фейеноорд
    18 тур
    		25 января, среда 23:00 Фейеноорд 2:0 НЕК
    17 тур
    		22 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
    16 тур
    		15 января, воскресенье 18:45 Гронинген 0:3 Фейеноорд
    15 тур
    		8 января, воскресенье 14:15 Утрехт 1:1 Фейеноорд
    14 тур
    		13 ноября, воскресенье 18:45 Фейеноорд 5:1 Экселсиор
    12 тур
    		10 ноября, четверг 22:00 Фейеноорд 1:0 Камбур
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:30 Волендам 0:2 Фейеноорд
    11 тур
    		22 октября, суббота 17:30 Фейеноорд 1:1 Фортуна
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 17:45 АЗ Алкмаар 1:3 Фейеноорд
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 Твенте
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 15:30 НЕК 1:1 Фейеноорд
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 4:3 Фейеноорд
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 21:00 Фейеноорд 3:0 Спарта
    5 тур
    		3 сентября, суббота 22:00 Гоу Эхед Иглс 3:4 Фейеноорд
    4 тур
    		27 августа, суббота 21:00 Фейеноорд 4:0 Эммен
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 17:45 РКС Ваалвейк 0:1 Фейеноорд
    2 тур
    		13 августа, суббота 22:00 Фейеноорд 0:0 Херенвен
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 15:30 Витесс 2:5 Фейеноорд
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