Лига чемпионов. 2026/2027 Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027 Лига Европы. 2025/2026 Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026 Лига чемпионов. 2025/2026 Нидерланды. Кубок. 2024/2025 Лига чемпионов. 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025 Суперкубок Нидерландов. 2024 Лига Европы. 2023/2024 Лига чемпионов. 2023/2024 Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024 Суперкубок Нидерландов. 2023 Лига Европы. 2022/2023 Голландия. Эредивизие. 2022/2023 Голландия. Эредивизие. 2021/2022 Лига конференций. 2021/2022 Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге конференций 2020/2021 Лига Европы. Квалификация 2020/2021 Голландия. Эредивизие. 2020/2021 Лига Европы. 2019/2020 Голландия. Эредивизие. 2019/2020 Голландия. Эредивизие. 2018/2019 Лига Европы. 2018/2019 Лига чемпионов. 2017/2018 Голландия. Эредивизие. 2017/2018 Лига Европы. Квалификация 2016/2017 Голландия. Эредивизие. 2016/2017 Голландия. Эредивизие. 2015/2016 Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2014/2015 Лига Европы. Квалификация 2014/2015 Голландия. Эредивизие. 2014/2015 Лига чемпионов. 2014/2015 Голландия. Кубок. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2014 Лига Европы. Квалификация 2013/2014 Голландия. Эредивизие. 2013/2014 Лига Европы. Квалификация 2012/2013 Голландия. Эредивизие. 2012/2013 Лига чемпионов. 2012/2013 Голландия. Эредивизие. 2011/2012 Лига Европы. 2010/2011 Голландия. Эредивизие. 2010/2011 Товарищеские матчи. 2010 Чемпионат Голландии. 2009/2010 Кубок УЕФА. 2008/2009 Суперкубок Голландии. 2008