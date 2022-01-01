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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Фейеноорд
Состав
€ 194 млн
Фейеноорд - состав команды
Роттердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Де Кейп
Сайт:
http://www.feyenoord.nl/
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Велленройтер Тимон
Вра
30
€ 5 млн
1
Эрнст Тьярк
Вра
23
€ 4 млн
33
Кастенмайер Флориан
Вра
29
€ 1 млн
13
Бенда Стивен
Вра
27
€ 1 млн
39
Боссин Лайам
Вра
30
-
37
Mannou Berger
Вра
-
26
Рид Гивайро
Защ
20
€ 25 млн
5
Бос Джордан
Защ
23
€ 12 млн
35
Мармоль Мика
Защ
25
€ 10 млн
4
Ватанабе Цуеси
Защ
29
€ 10 млн
5
Смал Гийс
Защ
29
€ 5.5 млн
16
Лопес Хави
Защ
24
€ 5 млн
6
Сент-Джуст Джерри
Защ
29
€ 3 млн
20
Дейл Матс
Защ
29
€ 2 млн
18
Траунер Гернот
Защ
34
€ 1.5 млн
31
Malcolm Jeng
Защ
-
10
Валенте Лучано
Пол
22
€ 18 млн
28
Таргаллин Уссама
Пол
24
€ 16 млн
14
Стейн Сем
Пол
24
€ 11 млн
7
Модер Якуб
Пол
27
€ 10 млн
8
Захиэль Дживай
Пол
22
€ 10 млн
34
Ванхутте Шарль
Пол
27
€ 7 млн
22
ван ден Элсхаут Тобиас
Пол
19
€ 2 млн
2
Ньивкоп Барт
Пол
30
€ 1.5 млн
24
Thijs Kraaijeveld
Пол
-
23
Хадж Мусса Анис
Нап
24
€ 23 млн
19
Ферри Начо
Нап
21
€ 6 млн
11
Борхес Гонсалу
Нап
25
€ 3 млн
27
Диарра Гауссу
Нап
23
€ 1.7 млн
Всего игроков: 29, из них вратарей: 6, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 4
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