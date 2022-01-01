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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Фейеноорд
Новости
€ 194 млн
Фейеноорд - новости команды
Роттердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Де Кейп
Сайт:
http://www.feyenoord.nl/
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Таблица
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
9 сентября
1
«Барселона» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
8 сентября
«Барселона» – «Фейеноорд»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
8 сентября
«НЕК» – «Фейеноорд»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото
«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Фейеноорд» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Камбур» – «Фейеноорд»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Ван Перси впервые уволили в тренерской карьере
7 июня
Игрок с 82 матчами за Англию задержан за езду под наркотиками
30 мая
2
Известны уже 18 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
11 мая
Стал известен чемпион Нидерландов
6 апреля
6
«Фейеноорд» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.47
21 марта
78-летний Адвокат нашел новую работу
18 марта
3
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Твенте» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.4
28 февраля
«Фейеноорд» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
21 февраля
«Фейеноорд» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
14 февраля
Стерлинг выбрал новый клуб – он впервые будет выступать за пределами Англии
12 февраля
«Утрехт» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
7 февраля
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Трансляция
«Бетис» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Бетис» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 года с коэффициентом 1.60
29 января
«Фейеноорд» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.92
24 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
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«Фейеноорд» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
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