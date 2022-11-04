- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 30 января
- 12:45 Видео Вратарь «Фейеноорда» хитростью спас команду от голевого момента. Соперник бросил в него мячом 4
- 20 января
- 15:17 Еще один голландский клуб заинтересовался Сперцяном
- 4 ноября 2022
- 15:29 Фанаты «Фейеноорда» бросали стаканы с мочой в тренеров «Лацио» на матче Лиги Европы 4
- 01:11 Определились все участники плей-офф Лиги Европы 2
- 3 ноября 2022
- 23:00 Фото «Лацио», «Фейеноорд», «Штурм» и «Мидтьюлланд» набрали одинаковое количество очков в группе ЛЕ 2
- 22:53 Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:11 Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
- 17 октября 2022
- 11:45 Капитан «Фейеноорда» отказался выходить на матч с радужной повязкой 6
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 15 сентября 2022
- 21:46 Лига Европы. «МЮ» обыграл «Шериф» благодаря голу Роналду, «Мидтьюлланд» разгромил «Лацио» и другие результаты
- 9 сентября 2022
- 00:10 Лига Европы. «Шериф» разгромил «Омонию», «Лацио» сильнее «Фейеноорда» и другие результаты
- 27 августа 2022
- 23:43 Принадлежащий «Динамо» Шиманьски забил дебютный гол за «Фейеноорд»
- 26 августа 2022
- 14:36 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 5
- 00:50 Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
- 10 августа 2022
- 20:38 «Спартак» и Хендрикс близки к расторжению контракта 2
- 9 августа 2022
- 00:17 Фото Новичок АПЛ «Борнмут» купил игрока сборной Аргентины
- 23 июля 2022
- 10:25 Шиманьски попрощался с «Динамо» 1
- 08:39 Шиманьски прокомментировал переход из «Динамо» в «Фейеноорд» 2
- 22 июля 2022
- 17:05 «Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд» 1
- 21 июля 2022
- 23:43 «Фейеноорд» полностью возьмет на себя зарплату Шиманьского (Metaratings) 1
- 17:36 Стало известно, за сколько «Фейеноорд» сможет выкупить Шиманьски у «Динамо»
- 20 июля 2022
- 20:56 В Нидерландах сообщили, что Шиманьски перешел в «Фейеноорд» 1
- 18 июля 2022
- 19:21 Шиманьски близок к переходу в голландский клуб
- 7 июля 2022
- 21:49 Фото «Лидс» купил вингера «Фейеноорда» Синистерру. Клуб потратил на летние трансферы более 100 миллионов
- 5 июля 2022
- 16:12 Фото «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке Маласьи 3