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Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Штурма», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Штурм»