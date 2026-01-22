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  • «Фейеноорд» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Фейеноорд» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 19:35
Фейеноорд
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
3 : 0
Завершен
Штурм
5' Ц. Ватанабе 68' А. Хадж Мусса 90' Г. Борхес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
(К) ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
5
Джордан Бос
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
14
Сем Стейн
АП
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
39
Лука Вайнхандл
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
11
Маурице Малоне
ЦФ
14
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
14
Ян Плуг
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
7
Аймен Слити
ЛВ
49
Shaqueel van Persie
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Штурм
41
Elias Lorenz
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
11
Аксель Кайомбо
ПВ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
4-1-3-2
1
Велленройтер
5
Бос
4
Ватанабе
15
Ахмедходжич
3
Лотомба
16
Ин Бом
10
Валенте
14
Стейн
11
Борхес
18
Уэда
23
Хадж Мусса
3-2-3-2
53
Худяков
15
Оэрман
4
Горенц-Станкович
23
Малич
4
Айву
18
Карич
14
Хорват
39
Вайнхандл
8
Китеишвили
14
Джатта
11
Малоне
5
Бос
14
Плуг
14
Плуг
5
Бос
18
Уэда
49
49
18
Уэда
16
Ин Бом
28
Таргаллин
28
Таргаллин
16
Ин Бом
23
Хадж Мусса
44
Сауэр
44
Сауэр
23
Хадж Мусса
14
Стейн
9
Ларин
9
Ларин
14
Стейн
23
Малич
4
Митчелл
4
Митчелл
23
Малич
11
Малоне
43
Хёдль
43
Хёдль
11
Малоне
14
Джатта
11
Кайомбо
11
Кайомбо
14
Джатта
14
Хорват
26
26
14
Хорват
Остались в запасе
Фейеноорд
Штурм
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
41
Elias Lorenz
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
Главный тренер
Фабио Инголич
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
41
Elias Lorenz
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Фабио Инголич
Фейеноорд
Точно не сыграют
Пламен Андреев
ВР
Томас Белен
ЦЗ
Гауссу Диарра
ЛВ
Malcolm Jeng
ЦЗ
Якуб Модер
ЦП
Гивайро Рид
ПЗ
Гийс Смал
ЛЗ
Гернот Траунер
ЦЗ
Шило 'т Занд
ЦП
Барт Ньивкоп
ЦП
Штурм
Точно не сыграют
Александар Боркович
ЦЗ
Райан Фоссо
ЦП
Юсуф Газибегович
ПЗ
Леон Гргич
ЦФ
Димитри Лавале
ЦЗ
Гизо Мамагеишвили
ПВ
Статистика матча Фейеноорд - Штурм
2
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
12
Офсайды
0
1
Количество передач
501
339
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Штурма», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Штурм»

«Фейеноорд» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Штурм Фейеноорд
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