22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Фейеноорд
Фейеноорд
4-1-3-2
1
Велленройтер
5
Бос
4
Ватанабе
15
Ахмедходжич
3
Лотомба
16
Ин Бом
10
Валенте
14
Стейн
11
Борхес
18
Уэда
23
Хадж Мусса
3-2-3-2
53
Худяков
15
Оэрман
4
Горенц-Станкович
23
Малич
4
Айву
18
Карич
14
Хорват
39
Вайнхандл
8
Китеишвили
14
Джатта
11
Малоне
5
Бос
14
Плуг
14
Плуг
5
Бос
18
Уэда
49
49
18
Уэда
16
Ин Бом
28
Таргаллин
28
Таргаллин
16
Ин Бом
23
Хадж Мусса
44
Сауэр
44
Сауэр
23
Хадж Мусса
14
Стейн
9
Ларин
9
Ларин
14
Стейн
23
Малич
4
Митчелл
4
Митчелл
23
Малич
11
Малоне
43
Хёдль
43
Хёдль
11
Малоне
14
Джатта
11
Кайомбо
11
Кайомбо
14
Джатта
14
Хорват
26
26
14
Хорват
Остались в запасе
Фейеноорд
Штурм
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
41
Elias Lorenz
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
Главный тренер
Фабио Инголич
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
37
Mannou Berger
ВР
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
41
Elias Lorenz
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Gabriel Haider
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
14
Kristjan Bendra
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Фабио Инголич
Фейеноорд
Точно не сыграют
Статистика матча Фейеноорд - Штурм
2
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
12
Офсайды
0
1
Количество передач
501
339
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Штурма», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Штурм»
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Источник: «Бомбардир»