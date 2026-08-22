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«Камбур» – «Фейеноорд»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027

22 августа 2026 11:27
Камбур - Фейеноорд
23 авг. 2026, воскресенье 17:45 | Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Фейеноорда» с форой (-1,5)
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Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Камбуром» и «Фейеноордом» пройдет 23 августа 2026 года. Хозяева находятся в глубоком кризисе – два поражения в стартовых турах с общей разницей мячей 1:7 и серия из шести поражений подряд. Гости, напротив, демонстрируют феноменальную стабильность: 15 матчей без поражений и абсолютное доминирование в очных встречах – 16 побед подряд над «Камбуром». Сумеет ли аутсайдер прервать эту тотальную гегемонию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или «Фейеноорд» продолжит свою победную поступь и одержит очередную увереную победу?

Кто победит в матче

«Камбур» переживает катастрофический спад. Команда проиграла шесть последних матчей, а в стартовых турах уступила «Фортуна Ситтард» (1:3) и «Эксельсиор» (0:4). Оборона хозяев действует крайне слабо – в среднем 3,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. В атаке «Камбур» также неэффективен: в среднем 0,80 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Фейеноордом» статистика абсолютно удручающая – ни одной победы, одна ничья и 17 поражений в 18 матчах, при этом «Камбур» проиграл 16 последних встреч подряд. Домашняя поддержка вряд ли поможет прервать эту кошмарную серию против такого соперника.

«Фейеноорд» подходит к матчу в статусе абсолютного фаворита. Команда не проигрывает в 15 последних матчах, а в очных встречах с «Камбуром» одержала 16 побед подряд и забивает в каждой из этих игр. В атаке гости стабильны: они забивают в 11 последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола. Оборона действует надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей. В стартовых турах «Фейеноорд» сыграл вничью с «Гоу Эхед Иглс» (2:2) и одержал победу над «Спартой» (1:0). Класс игроков и тотальное превосходство в очных встречах делают гостей безоговорочными фаворитами, способными разгромить соперника.

Итоговый вывод: «Фейеноорд» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, лучшее состояние и стабильную атаку, тогда как «Камбур» находится в глубочайшем кризисе, проигрывая матч за матчем и пропуская в среднем три гола за игру. Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 18 очных матчах «Фейеноорд» одержал 17 побед при одной ничьей – ни одного поражения. При этом гости выиграли 16 последних матчей подряд и забивают в каждой из них. Текущая форма «Камбура» – шесть поражений подряд и катастрофическая оборона, тогда как «Фейеноорд» не проигрывает 15 матчей и стабильно забивает. Разница в классе и тотальное доминирование в очных встречах делают победу гостей с крупным счeтом практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 11 (100%)
8
Забитых мячей
30
0.73
В среднем за матч
2.73
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Камбур
2 : 5
23.08.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Камбур
2 : 5
23.08.2026
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Камбур
0 : 3
16.04.2023
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Фейеноорд
1 : 0
10.11.2022
Камбур
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фейеноорд
3 : 1
20.02.2022
Камбур
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
2 : 3
24.10.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Фейеноорд
3 : 1
06.03.2016
Камбур
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Камбур
0 : 2
16.08.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
2 : 1
08.02.2015
Камбур
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
0 : 1
26.10.2014
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
5 : 1
27.04.2014
Камбур
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Камбур
0 : 2
03.11.2013
Фейеноорд
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Камбур
1
Тейс Янсен
ВР
4
Исмаэль Бауф
ЦЗ
6
Джамал Амофа
(К) ЦЗ
23
Lucas Jetten
ЦЗ
10
Rafik El Arguioui
ЦП
8
Nicky Souren
ЦП
7
Sami Bouhoudane
ЦФ
27
Wiebe Kooistra
ЦФ
9
Skye Vink
ЦФ
29
Iwan Henstra
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фейеноорд
1
Тьярк Эрнст
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
27
Гауссу Диарра
ЛВ
8
Дживай Захиэль
ОП
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лучано Валенте
(К) АП
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Камбур
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
21
Jasper Meijster
ВР
16
Rik Mulders
ЦЗ
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
45
Buddy Vogelzang
ЦЗ
17
Ethan Apkakou
ЦП
40
Wessel van der Goot
ЦП
48
Damian Westerhof
ЦП
15
Fabian Kvam
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
2
Devid Eugene Bouah
ЦФ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
36
Jivayno Zinhagel
ЦП
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
49
Shaqueel van Persie
ЦП
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
14
Сем Стейн
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
19
Начо Ферри
ЦФ
3-2-5
1
Янсен
4
Бауф
6
Амофа
23
10
8
27
11
29
9
7
4-2-3-1
1
Эрнст
26
Рид
6
Сент-Джуст
35
Мармоль
4
Ватанабе
8
Захиэль
34
Ванхутте
23
Хадж Мусса
10
Валенте
27
Диарра
18
Уэда
9
28
28
9
11
17
17
11
23
15
15
23
7
13
Биндер
13
Биндер
7
29
2
2
29
4
Ватанабе
16
Лопес
16
Лопес
4
Ватанабе
27
Диарра
28
Таргаллин
28
Таргаллин
27
Диарра
26
Рид
3
Лотомба
3
Лотомба
26
Рид
23
Хадж Мусса
49
49
23
Хадж Мусса
18
Уэда
19
Ферри
19
Ферри
18
Уэда
Остались в запасе
Камбур
Фейеноорд
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
21
Jasper Meijster
ВР
16
Rik Mulders
ЦЗ
45
Buddy Vogelzang
ЦЗ
40
Wessel van der Goot
ЦП
48
Damian Westerhof
ЦП
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
39
Лайам Боссин
ВР
20
Матс Дейл
ПЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
14
Сем Стейн
АП
36
Jivayno Zinhagel
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
24
Matthijs Kalisvaart
ВР
21
Jasper Meijster
ВР
16
Rik Mulders
ЦЗ
45
Buddy Vogelzang
ЦЗ
40
Wessel van der Goot
ЦП
48
Damian Westerhof
ЦП
3
Jorn Berkhout
ЦФ
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
20
Матс Дейл
ПЗ
22
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
14
Сем Стейн
АП
36
Jivayno Zinhagel
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Камбур
Точно не сыграют
Daan Visser
ЦП
Ryan van de Pavert
ЦЗ
Фейеноорд
Точно не сыграют
Томас Белен
ЦЗ
Джордан Бос
ЛЗ
Якуб Модер
ЦП
Барт Ньивкоп
ЦП
Гийс Смал
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фейеноорда» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, кризис «Камбура» и стабильная атака гостей не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут забить, но их оборона слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Фейеноорда» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Камбуром» и «Фейеноордом» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 17:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Камбур» – «Фейеноорд»: смотреть онлайн.

1.75
Победа «Фейеноорда» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Камбур
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