Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Камбуром» и «Фейеноордом» пройдет 23 августа 2026 года. Хозяева находятся в глубоком кризисе – два поражения в стартовых турах с общей разницей мячей 1:7 и серия из шести поражений подряд. Гости, напротив, демонстрируют феноменальную стабильность: 15 матчей без поражений и абсолютное доминирование в очных встречах – 16 побед подряд над «Камбуром». Сумеет ли аутсайдер прервать эту тотальную гегемонию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или «Фейеноорд» продолжит свою победную поступь и одержит очередную увереную победу?

Кто победит в матче

«Камбур» переживает катастрофический спад. Команда проиграла шесть последних матчей, а в стартовых турах уступила «Фортуна Ситтард» (1:3) и «Эксельсиор» (0:4). Оборона хозяев действует крайне слабо – в среднем 3,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. В атаке «Камбур» также неэффективен: в среднем 0,80 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Фейеноордом» статистика абсолютно удручающая – ни одной победы, одна ничья и 17 поражений в 18 матчах, при этом «Камбур» проиграл 16 последних встреч подряд. Домашняя поддержка вряд ли поможет прервать эту кошмарную серию против такого соперника.

«Фейеноорд» подходит к матчу в статусе абсолютного фаворита. Команда не проигрывает в 15 последних матчах, а в очных встречах с «Камбуром» одержала 16 побед подряд и забивает в каждой из этих игр. В атаке гости стабильны: они забивают в 11 последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола. Оборона действует надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей. В стартовых турах «Фейеноорд» сыграл вничью с «Гоу Эхед Иглс» (2:2) и одержал победу над «Спартой» (1:0). Класс игроков и тотальное превосходство в очных встречах делают гостей безоговорочными фаворитами, способными разгромить соперника.

Итоговый вывод: «Фейеноорд» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, лучшее состояние и стабильную атаку, тогда как «Камбур» находится в глубочайшем кризисе, проигрывая матч за матчем и пропуская в среднем три гола за игру. Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 18 очных матчах «Фейеноорд» одержал 17 побед при одной ничьей – ни одного поражения. При этом гости выиграли 16 последних матчей подряд и забивают в каждой из них. Текущая форма «Камбура» – шесть поражений подряд и катастрофическая оборона, тогда как «Фейеноорд» не проигрывает 15 матчей и стабильно забивает. Разница в классе и тотальное доминирование в очных встречах делают победу гостей с крупным счeтом практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фейеноорда» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, кризис «Камбура» и стабильная атака гостей не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут забить, но их оборона слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Фейеноорда» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Камбуром» и «Фейеноордом» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 17:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.