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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Камбур
Фейеноорд - Камбур: обзор матча 20 февраля 2022
Фейеноорд
20.02.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 1
Завершен
Камбур
24'
Л. Синистерра
45'
О. Кекчю
49'
А. Джаханбакш
17'
Т. Бур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Камбур
89'
Желтая карточка
Д. Якобс
Замена
К. Бассетт
️️️️
Г. Тил
88'
79'
Желтая карточка
М. Брей
77'
Замена
Н. Додеман
️️️️
И. Каллон
77'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
П. Йостен
77'
Замена
J. ter Heide
️️️️
М. Худемакерс
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Б. Линссен
77'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
О. Кекчю
77'
68'
Замена
Д. Якобс
️️️️
М. Паулиссен
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Джаханбакш
66'
63'
Замена
М. Тол
️️️️
Д. Шмидт
62'
Замена
М. Брей
️️️️
Т. Бур
Желтая карточка
Ф. Эушнес
57'
ГОЛ! 3:1!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Л. Синистерра
49'
ГОЛ! 2:1!
О. Кекчю
Пас отдал
Ф. Эушнес
45'
Желтая карточка
Т. Маласья
37'
ГОЛ! 1:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
О. Кекчю
24'
22'
Желтая карточка
К. МакИнтош
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бур
Пас отдал
E. Schouten
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
2
Гертрейда
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
4-3-3
1
Стевенс
3
МакИнтош
5
Шмидт
4
24
Бангура
6
Паулиссен
4
Худемакерс
10
Маулун
17
Йостен
19
Бур
47
Каллон
30
Линссен
21
Торнстра
21
Торнстра
30
Линссен
6
Кекчю
20
Хендрикс
20
Хендрикс
6
Кекчю
20
Тил
17
Бассетт
17
Бассетт
20
Тил
11
Джаханбакш
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Джаханбакш
5
Шмидт
3
Тол
3
Тол
5
Шмидт
4
Худемакерс
2
2
4
Худемакерс
17
Йостен
7
Самбисса
7
Самбисса
17
Йостен
6
Паулиссен
23
Якобс
23
Якобс
6
Паулиссен
19
Бур
14
Брей
14
Брей
19
Бур
47
Каллон
7
Додеман
7
Додеман
47
Каллон
Остались в запасе
Фейеноорд
Камбур
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Фейеноорд - Камбур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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