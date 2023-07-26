Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Захарян еще может уехать в Европу: не в «Челси», но в клуб из топ-5 лиг. Разбираемся в ситуации

Захарян еще может уехать в Европу: не в «Челси», но в клуб из топ-5 лиг. Разбираемся в ситуации

26 июля 2023, 01:08
7

Главная трансферная сага РПЛ прошлого лета – переход Арсена Захаряна в «Челси». Тогда был предметный интерес от «Челси», но трансфер не состоялся. Одна из причин – проблема с переводом денег.

За год Захарян несколько сдал, но все так же привлекает интерес клубов топ-5 лиг. И сейчас его переезд в Европу снова стоит на повестке дня.

И очень даже реален.

Захаряном интересовался «Фейеноорд», но у него есть все шансы продолжить карьеру в Италии

Этим летом голландские клубы активно интересуются талантами РПЛ. «Аякс» следил (и вроде как следит и дальше) за Эдуардом Сперцяном. «Фейеноорду» приглянулся Захарян. 14 июля пресс-служба «Фейеноорда» сообщила: «В среду были новости об Арсене Захаряне в «Фейеноорде». Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров. На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет».

Сразу же полетели инсайды вокруг ситуации. «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Динамо» хочет за Захаряна 15 млн евро, но «Фейеноорд» не заплатит больше 8. Слухов было много, поэтому их снова прокомментировала пресс-служба голландцев: «Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того. Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы озвучивать не будем».

Параллельно запустилась история с переходом Захаряна в «Лацио». И вот вся доступная информация:

• Sport24 от 23 июля: «Лацио» ведет переговоры с «Динамо» по Арсену Захаряну, сделка близка к завершению.

• В Италии тоже отреагировали на эту информацию – это сделал не очень надежный источник IlMessaggero: «Лацио» переключился на Захаряна, потому что не смог договориться с «Наполи» о переходе Петра Зелиньски.

• Вот комментарий спортдира «Лацио» Анджело Фабиани: «Они [руководители «Динамо»] хотят слишком много денег за Захаряна. Не думаю, что наш клуб пойдет на это».

• «РБ Спорт» написал, что «Динамо» и «Лацио» закроют сделку по Захаряну на следующей неделе. Сумма трансфера – 15 млн евро.

• Один из главных инсайдеров мира Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Лацио» согласовал трансфер Захаряна за 10 млн евро (+4 млн евро бонусами), но параллельно ведет переговоры с «Айнтрахтом» по Даити Камадой. У «Лацио» есть только один слот для заявки игрока не из Евросоюза, и клуб будет думать, кто его займет: Захарян или Камада.

• Джанлука Педулла, другой сильный итальянский инсайдер, сказал, что Камада более вероятен для «Лацио», потому что сейчас без команды. Но за Камадой следят другие топ-клубы. А для завершения трансфера Захаряна, по мнению Педуллы, «Лацио» нужно расстаться с Тома Башичем.

Кстати, историю с Захаряном и его отъездом в Европу прокомментировал главный тренер «Динамо» Марцел Личка:

«Мне каждый день что-то говорят. Один день – «Галатасарай», потом другая команда. Я уже начал шутить. Заха – один из самых больших талантов российского футбола. Для него будет отлично развиваться и сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать себя как игрока. Понятно, что как тренер я бы больше хотел, чтобы он остался с нами в команде. Как тренер я не готов его отпустить. Но он молодой игрок, с другой стороны. Важно развивать карьеру. Я ему желаю только лучшего. Тяжело говорить о вероятности ухода. Как я сказал, один день – одна команда, потом другая.

Должно быть предложение. Придет официальная бумага – тогда будут разговоры. Дальше уже не моя работа. Это решают другие люди в клубе. Не в курсе об официальных предложениях по Захаряну. Слишком спокойно говорю? Надо на все смотреть позитивно. Уходит лучший игрок команды? Попробуем из другого сделать лучшего игрока. Это моя работа – пробовать давать шанс молодым расти».

Так, а проблем с переводом денег за трансфер не будет?

Мы точно не знаем и не можем спрогнозировать.

Но у «Динамо» уже есть успешный кейс сотрудничества с итальянскими клубами. 2 июля клуб на официальном сайте объявил о покупке «Болоньей» 50% прав на Николу Моро. В дальнейшем в медиа не было информации о каких-то проблемах по финансовой части трансфера Моро.

Фото: официальный сайт «Динамо»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Лацио Фейеноорд Захарян Арсен
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1690272495
Да на врятли перейдёт из выше перечисленных клубов, подождём месяц а там и трансферное окно закроеться
Ответить
alefreddy
1690315802
скорее всего будет в Кайрате
Ответить
Sky Spartak
1690338803
Никуда его не возьмут... за дёшего не продадут.. за большую сумму никто не предложит..
Ответить
Главные новости
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
6
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
6
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
5
Все новости
Все новости
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
6
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
5
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
1
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
7
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
17
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+