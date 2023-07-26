Захарян еще может уехать в Европу: не в «Челси», но в клуб из топ-5 лиг. Разбираемся в ситуации

Главная трансферная сага РПЛ прошлого лета – переход Арсена Захаряна в «Челси». Тогда был предметный интерес от «Челси», но трансфер не состоялся. Одна из причин – проблема с переводом денег.

За год Захарян несколько сдал, но все так же привлекает интерес клубов топ-5 лиг. И сейчас его переезд в Европу снова стоит на повестке дня.

И очень даже реален.

Захаряном интересовался «Фейеноорд», но у него есть все шансы продолжить карьеру в Италии

Этим летом голландские клубы активно интересуются талантами РПЛ. «Аякс» следил (и вроде как следит и дальше) за Эдуардом Сперцяном. «Фейеноорду» приглянулся Захарян. 14 июля пресс-служба «Фейеноорда» сообщила: «В среду были новости об Арсене Захаряне в «Фейеноорде». Да, наш клуб следит за ним, но не начал никаких переговоров. На данный момент других новостей об этом футболисте у нас нет».

Сразу же полетели инсайды вокруг ситуации. «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Динамо» хочет за Захаряна 15 млн евро, но «Фейеноорд» не заплатит больше 8. Слухов было много, поэтому их снова прокомментировала пресс-служба голландцев: «Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того. Суммы, которые были указаны ранее в СМИ, мы озвучивать не будем».

Параллельно запустилась история с переходом Захаряна в «Лацио». И вот вся доступная информация:

• Sport24 от 23 июля: «Лацио» ведет переговоры с «Динамо» по Арсену Захаряну, сделка близка к завершению.

• В Италии тоже отреагировали на эту информацию – это сделал не очень надежный источник IlMessaggero: «Лацио» переключился на Захаряна, потому что не смог договориться с «Наполи» о переходе Петра Зелиньски.

• Вот комментарий спортдира «Лацио» Анджело Фабиани: «Они [руководители «Динамо»] хотят слишком много денег за Захаряна. Не думаю, что наш клуб пойдет на это».

• «РБ Спорт» написал, что «Динамо» и «Лацио» закроют сделку по Захаряну на следующей неделе. Сумма трансфера – 15 млн евро.

• Один из главных инсайдеров мира Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Лацио» согласовал трансфер Захаряна за 10 млн евро (+4 млн евро бонусами), но параллельно ведет переговоры с «Айнтрахтом» по Даити Камадой. У «Лацио» есть только один слот для заявки игрока не из Евросоюза, и клуб будет думать, кто его займет: Захарян или Камада.

• Джанлука Педулла, другой сильный итальянский инсайдер, сказал, что Камада более вероятен для «Лацио», потому что сейчас без команды. Но за Камадой следят другие топ-клубы. А для завершения трансфера Захаряна, по мнению Педуллы, «Лацио» нужно расстаться с Тома Башичем.

Кстати, историю с Захаряном и его отъездом в Европу прокомментировал главный тренер «Динамо» Марцел Личка:

«Мне каждый день что-то говорят. Один день – «Галатасарай», потом другая команда. Я уже начал шутить. Заха – один из самых больших талантов российского футбола. Для него будет отлично развиваться и сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать себя как игрока. Понятно, что как тренер я бы больше хотел, чтобы он остался с нами в команде. Как тренер я не готов его отпустить. Но он молодой игрок, с другой стороны. Важно развивать карьеру. Я ему желаю только лучшего. Тяжело говорить о вероятности ухода. Как я сказал, один день – одна команда, потом другая.

Должно быть предложение. Придет официальная бумага – тогда будут разговоры. Дальше уже не моя работа. Это решают другие люди в клубе. Не в курсе об официальных предложениях по Захаряну. Слишком спокойно говорю? Надо на все смотреть позитивно. Уходит лучший игрок команды? Попробуем из другого сделать лучшего игрока. Это моя работа – пробовать давать шанс молодым расти».

Так, а проблем с переводом денег за трансфер не будет?

Мы точно не знаем и не можем спрогнозировать.

Но у «Динамо» уже есть успешный кейс сотрудничества с итальянскими клубами. 2 июля клуб на официальном сайте объявил о покупке «Болоньей» 50% прав на Николу Моро. В дальнейшем в медиа не было информации о каких-то проблемах по финансовой части трансфера Моро.

Фото: официальный сайт «Динамо»