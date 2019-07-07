-
-
13.05.2019 18:34Всем привет. Московский Спартак бросил вызов английской команде и эта команда Ливерпуль. Да – да вы не ослышались. Просто бразильский защитник Спартака в одном из интервью заявил что дома на Спартак Арене можем и Ливерпуль по полю погонять.
-
-
15.08.2018 17:23
-
-
-
22.03.2017 17:00В среду в Дортмунде пройдет товарищеский матч между сборными Англии и Германии. Блог «Бескрайний нападающий» рассматривает интригу этого матча в историческом разрезе и объясняет, почему англичане могут стать фаворитами на ближайшие годы.5
-
-
-
-
-
28.01.2017 03:52
-
27.01.2017 12:513
-
-