Футболистка сборной Англии забила один из самых странных голов в истории

3

14 августа 2018, 17:41

Фото: кадр из видео

Текст: Сергей Гурьянов

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке •

На женском чемпионате мира по футболу среди молодежных сборных нападающая сборной Англии Лорен Хемп забила курьезный гол – споткнулась о вратаря мексиканской команды и упала бедром на мяч, который вылетел из-под девушки в ворота; в Сети попытались найти еще более курьезные голы.

Видео гола опубликовал в своем Twitter журналист FIFA.com Хайс Крич.

Has a stranger goal been scored? #U20WWC

Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Он спросил у подписчиков, видели ли они когда-либо более странные голы, на что те показали ему еще несколько курьезных голов – среди них автогол вратаря, который просто забросил мяч в свои ворота, а также гол в финале Лиги чемпионов – 2018, когда вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус выбросил мяч на ногу игрока мадридского «Реала».

Ryan Siverson@rysiphoto

Ответ пользователю @HayesCreech

I was at this match... #blameitonthejelly

3:29 – 13 авг. 2018 г.