Футболистка сборной Англии забила один из самых странных голов в истории
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14 августа 2018, 17:41
Фото: кадр из видео
Текст: Сергей Гурьянов
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На женском чемпионате мира по футболу среди молодежных сборных нападающая сборной Англии Лорен Хемп забила курьезный гол – споткнулась о вратаря мексиканской команды и упала бедром на мяч, который вылетел из-под девушки в ворота; в Сети попытались найти еще более курьезные голы.
Видео гола опубликовал в своем Twitter журналист FIFA.com Хайс Крич.
Has a stranger goal been scored? #U20WWC
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Он спросил у подписчиков, видели ли они когда-либо более странные голы, на что те показали ему еще несколько курьезных голов – среди них автогол вратаря, который просто забросил мяч в свои ворота, а также гол в финале Лиги чемпионов – 2018, когда вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус выбросил мяч на ногу игрока мадридского «Реала».
Ответ пользователю @HayesCreech
I was at this match... #blameitonthejelly
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Ответ пользователю @HayesCreech
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