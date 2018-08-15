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    Футбол

    15 августа 2018
    Самый курьезный гол

    Футболистка сборной Англии забила один из самых странных голов в истории

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    14 августа 2018, 17:41
    Фото: кадр из видео
    Текст: Сергей Гурьянов

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    На женском чемпионате мира по футболу среди молодежных сборных нападающая сборной Англии Лорен Хемп забила курьезный гол – споткнулась о вратаря мексиканской команды и упала бедром на мяч, который вылетел из-под девушки в ворота; в Сети попытались найти еще более курьезные голы.

    Видео гола опубликовал в своем Twitter журналист FIFA.com Хайс Крич.

    Hayes Creech@HayesCreech

    Has a stranger goal been scored?

    22:24 – 12 авг. 2018 г.

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    Он спросил у подписчиков, видели ли они когда-либо более странные голы, на что те показали ему еще несколько курьезных голов – среди них автогол вратаря, который просто забросил мяч в свои ворота, а также гол в финале Лиги чемпионов – 2018, когда вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус выбросил мяч на ногу игрока мадридского «Реала».

    Ryan Siverson@rysiphoto

    Ответ пользователю @HayesCreech

    I was at this match...

    3:29 – 13 авг. 2018 г.

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    Rob Finlay@RobFinlay95

    Ответ пользователю @HayesCreech

    1:16 – 13 авг. 2018 г.

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