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    Беллингем перепутал автобусы сборных Англии и Украины: опомнился только в салоне

    12 сентября, 12:37
    Привык ездить в одном автобусе с Луниным?

    Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем попал в забавную ситуацию после матча отбора к Евро-2024 с Украиной (1:1).

    Футболист «Реала» перепутал автобусы и едва не уехал со стадиона со сборной Украины.

    Беллингем уверенно зашел в автобус украинской команды и не сел на свободное место только потому, что его остановили сотрудники сборной.

    Англичанин сразу же вышел из автобуса, расплывшись в улыбке.

    Вероятно, злую шутку с Беллингемом сыграло то, что он привык ездить в одном автобусе с партнером по «Реалу» Андреем Луниным.

    • Беллингем летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии».
    • Мадридцы заплатили за хавбека 103+31 млн евро.
    • Его статистика: 4 матча, 5 голов, 1 ассист.
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