Беллингем перепутал автобусы сборных Англии и Украины: опомнился только в салоне

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем попал в забавную ситуацию после матча отбора к Евро-2024 с Украиной (1:1).
Футболист «Реала» перепутал автобусы и едва не уехал со стадиона со сборной Украины.
Беллингем уверенно зашел в автобус украинской команды и не сел на свободное место только потому, что его остановили сотрудники сборной.
Англичанин сразу же вышел из автобуса, расплывшись в улыбке.
Вероятно, злую шутку с Беллингемом сыграло то, что он привык ездить в одном автобусе с партнером по «Реалу» Андреем Луниным.
- Беллингем летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии».
- Мадридцы заплатили за хавбека 103+31 млн евро.
- Его статистика: 4 матча, 5 голов, 1 ассист.