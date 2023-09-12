Беллингем перепутал автобусы сборных Англии и Украины: опомнился только в салоне

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем попал в забавную ситуацию после матча отбора к Евро-2024 с Украиной (1:1).

Футболист «Реала» перепутал автобусы и едва не уехал со стадиона со сборной Украины.

Беллингем уверенно зашел в автобус украинской команды и не сел на свободное место только потому, что его остановили сотрудники сборной.

Англичанин сразу же вышел из автобуса, расплывшись в улыбке.

Вероятно, злую шутку с Беллингемом сыграло то, что он привык ездить в одном автобусе с партнером по «Реалу» Андреем Луниным.