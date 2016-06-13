5 вопросов к Леониду Слуцкому после матча с Англией

Матч сборной России со сборной Англии по игре и результату все-таки для нас оказался лучше ожиданий. Однако вместе с радостными эмоциями после игры есть и несколько вопросов к главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому.

Матч сборной России со сборной Англии, стоит признаться, по игре и результату для нас оказался лучше ожиданий. Вместо позора удалось увидеть осмысленность в действиях наших игроков, а ничья с Англией при их уровне и тому, что это был стартовый матч на групповом этапе, очень неплохой результат. В концовке встрече ребята и вовсе показали, что могут биться до конца. Гол, который кажется победным, по иронии судьбы был забит на последней минуте на двоих Василием Березуцким и Денисом Глушаковым в абсолютно английском стиле, после навеса в штрафную. Возможно, не будь того спорного штрафного против нас, игра могла пойти по-другому, причем в положительном для нас ключе.

Тем не менее, во вчерашнем матче оголились проблемы сборной России, которые могут показаться логичными. Автор блога не ставит перед собой задачу очернить нашу национальную команду или показаться умнее тренерского штаба. Напротив, нет сомнений в профессионализме и компетентности Леонида Слуцкого и его помощников и хочется еще раз повториться, что не все-так плохо, есть обоснованная надежда на успех. Однако чтобы его добиться, нужно сводить к минимуму все недочеты. Иначе и быть не может. Именно от того, удастся ли решить проблемы сборной России или нет, зависит ее будущее выступление на этом чемпионате Европы. Причем решать их придется с имеющимися в распоряжении футболистами, хоть и придется при их перечислении обращаться к вопросу комплектования состава. И так, пять вопросов к Леониду Слуцкому после матча сборных России и Англии. Заранее скажу, что если сложить все плюсы и минусы, то ничейный результат кажется вполне закономерным и достойным.

Вратарская линия

Во вчерашнем матче Игорь Акинфеев, как говорится, тащил и если б не его сейвы, то итоговый счет встречи был бы отнюдь не в нашу пользу. Однако в очередной раз роковую ошибку совершил вратарь из ЦСКА. Можно сколько угодно спорить, фолил ли Щенников или не фолил. Однако факт остается фактом. Снова Игорь чуть было не стал виновником поражения. Глупо отрицать, что Акинфеев является одним из лучших российских вратарей. Именно одним из лучших. Это лет так 10 назад его можно было бы назвать лучшим, а сейчас найдется множество вратарей, которые если не лучше, то не хуже. Известный английский философ Уильям Оккам говорил, что не надо плодить сущности без надобности. Не надо делать икону или изгоя из Игоря. Нужно наконец-то принять его таким, какой он есть сегодня, а не жить вчерашним днем. Соответственно, поэтому и вопрос о том, кто должен быть номером один у сборной России должен решаться совершенно по-другому. Игорю же еще хочется пожелать, чтобы он сделал правильные выводы и продолжал спасать наши ворота, каким образом не хотели забить наши соперники.

Оборона

Англичане имели вчера множество возможностей забить с игры. Обороняясь, наши позволяли соперникам создавать моменты. Георгий Щенников проиграл борьбу Рахиму Стерлингу. Неудивительно, что сегодня идет много разговоров, что Англия заслуживала победу.

Давно не секрет, что наша оборона является самым слабым местом. Защитники проигрывают борьбу как в позиционном плане, так и в верховых единоборствах. Много разговоров идет, что лучше центральных защитников ЦСКА, а именно Сергея Игнашевича и братьев Березуцких, у нас в стране нет. Однако хочется парировать: чем хуже их, например, Иван Новосельцев из «Ростова», который привлекался в сборную еще при Капелло? Его персона смотрится еще и привлекательной по тому, что в силу тактики «Ростова» (о ней будет упомянуто подробно ниже) ему приходилось выполнять большой объем работы, постоянно грамотно выбирать позицию и бороться с соперниками на всех этажах. Есть у нас еще несколько достойных центральных защитников. Роман Нойштедтер с большой вероятностью лучше бы смотрелся в центре. Все-таки немцы славятся своими игроками обороны. Российский паспорт уже давно есть у Константина Рауша из «Кельна». Серебрянный призер Чемпионата Европы по футболу среди игроков до 19 лет Никита Чернов из ЦСКА был отправлен в аренду на возмужание в «Балтику» из-за отсутствия команды ЦСКА-2. Виталий Лысцов пока играет во второй команде «Бенфики», однако уже совсем скоро может оказаться в основной команде клуба из Лиссабона. Наконец-то пробился в основу в «Спартаке» Илья Кутепов. Перечисленные футболисты кажутся вам неопытными, лавочниками и, вообще, по уровню слабыми. А что тогда скажите об Александре Головине (впрочем, и о нем речь пойдет ниже)? Или о том, что Новосельцев и Лысцов вызывались в сборную при Капелло? Или это считается одной из причин провалов итальянца?

Как было написано выше, проиграл левый фланг своему оппоненту Георгий Щенников. Да, на эту позицию планировался быть вызван Олег Кузьмин, но, увы, травма помешала этому. Да, вряд ли бы переиграл Стерлинга Дмитрий Комбаров. Может быть, Роман Шишкин выглядел бы лучше Георгия на этой позиции. Однако неясно, почему Леонид Слуцкий не взял вместо Щенникова Кирилла Набабкина, который в ЦСКА выглядит лучше него или Федора Кудряшова, опять же игрока «Ростова» . Ответ, наверно, знает только сам Леонид Викторович.

Тем не менее несмотря на проблемы наши футболисты в обороне порой самоотверженно боролись с англичанами и даже отбирали у них мяч. Вспомним, например, как Игорь Смольников ценой пенальти и красной карточки подкатом в штрафной не позволил создать соперникам момент у наших ворот. Однако только следующие матчи покажут, хватит этого или нет. Словаки и валлийцы сильны на втором этаже и умеют быстро атаковать. Это только добавляет беспокойства.

Центр

В современном футболе по сути игру строится на игроках центра поля. Их ответственность разрушать атаки соперников на ранней стадии и созидать атаки своей команды. Вчера не было ни того, ни другого. Нойштедтер все-таки центральный защитник. У Головина просто-напросто мало практики в ЦСКА. Непонятно, почему в одной связке не вышли с первых минут Роман Широков и Денис Глушаков? Чем не подошли на эту игру Павел Мамаев и Артур Юсупов? Что заставило пойти на эксперимент в таком матче, вместо того, чтобы поставить в центр зарекомендованных уже в деле игроков? Опять нужно спрашивать Леонида Викторовича.

Будем надеяться, что вчерашний эксперимент больше не повторится и в центре полузащиты будут играть футболисты именно этого амплуа.

Атака

Комментировавший встречу Юрий Розанов не зря сказал, что не хватало Алана Дзагоева. Не было рисунка игры. Не хватало плеймейкера. Весь потенциал контратак, на которые была ставка, не получилось реализовать. Не было скорости. Возможно по тому, что берегли силы на предстоящие игры. Делать навесные передачи наши футболисты, видимо, боялись, так как англичане являются по сути королями игры головой (однако рискнув на последней минуте, именно головой забила сборная Россия гол). Попытка доставить мяч в штрафную соперника низом превращалась в раскату мяча по всему полю с передачами назад. Не было видно флангов. Крайние защитники из своей оборонительной задачи редко подключались в атаку. Неясно, почему тогда не вышел даже на замену Александр Самедов. Эта проблема может стать острой, когда потребуется широко атаковать. Логично, что наше атакующее трио Смолов-Дзюба-Кокорин выглядело бледно и не проявило себя.

Теперь о рисунке игры. Проблема отсутствия диспетчера и плеймейкера является острой. Алан, к сожалению, получил тяжелую травму перед Евро. Сразу возникает вопрос: почему тогда даже в качестве альтернативы Дзагоеву не рассматривался Алексей Миранчук. Ведь в отличии, например, от Головина железнодорожнник в свои 20 лет является крепким игроком основы своей команды и своей игрой заслуживает хвалебных отзывов. Так же Алексей успел забить за сборную в товарищеском матче с Белоруссией. Что? Опять Капелло?

Скажу очевидную вещь, что без голов не бывает побед. Чем больше будем забивать, тем не так остры будут проблемы обороны или вратарской линии. Для этого полтора момента недостаточно. Да, Словакия и Уэльс чуть ниже классом, чем Англия, однако с такой атакой, как вчера, вряд ли получится забить. Что ж, и тут ждем преображения.

Тактика

Выбор игры вторым номером был правильным. Сыграй наши в открытый футбол, в атаке и вовсе бы заглохли, а начинать с центра поля пришлось бы не раз и не два. Оно и понятно: уровнем мы ниже англичан. Однако подобная тактика вряд ли будет уместна в следующей игре со Словакией. Хоть и по подбору футболистов словаки ярче нас и, может быть, местами даже сильнее, они с большой вероятностью будут играть вторым номером, как мы вчера. Есть ли у тренерского штаба атакующий план игры? Ведь, повторюсь, только обороняться в каждом матче и делать это все 90 минут не получится. Все сборные на Евро разные, да и встречи по ходу могут пойти так, что ничего не останется, кроме как идти сломя в голову в атаку. Есть ли ответ на этот вопрос снова знает только тренерский штаб. В товарищеских матчах с Чехией и Сербией так и не удалось увидеть чего-то именно атакующего в тактике. Почему так произошло? Страх перед соперниками на Евро? Если он присутствует, то с ним не получится пройти как можно дальше. Или дело в чем-то другом?

А теперь об игроках Ростова, которых не включили в заявку. Леонид Слуцкий сказал что они не подходят под тактику сборной. Но именно оборонительную тактику в игре нашей сборной мы видели вчера и в товарищеских матчах! В чем дело тут? Леонид Викторович считает так по тому, что Ростов еще не играл толком на международной арене? Однако если этим руководствоваться, то из ЦСКА никого не следовало брать. Или, не дай бог, дело в личной конкуренции с Курбаном Беккиевичем Бердыевым? Да нет, все-таки взрослые уже люди.

Пока что игра сборной вызывает больше вопросов, чем ответов. Может быть, о ростовчанах и о многом другом припомнят Слуцкому в случае провала. А, может быть, в случае успеха все это будет забыто. Итоги получится подвести после завершения выступления сборной России на Евро, которое, как многие надеются, в том числе и я, произойдет как можно позднее. Пока же остается гадать, рассуждать, спорить и смотреть футбол.

Фото: Российский Футбольный Союз