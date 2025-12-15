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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Динамо Киров
Новости
€ 3 млн
Динамо Киров - новости команды
Киров
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Россия
Сайт:
http://www.fcdinamokirov.ru/
Тренер:
Виктор Булатов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Динамо Киров» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Динамо Киров» – «КАМАЗ»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Фото
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Трансляция
«Динамо Киров» – «Амкар-Пермь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Трансляция
«БроукБойз» – «Динамо Киров»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
«Броук Бойз» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Фото
Эквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ
23 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля
1
Булатов заявил, что Баринов переходит в ЦСКА из-за денег
11 января
3
«Спартаку» предложили игрока на замену Бонгонда
11 января
6
Булатов – об уходе Дивеева из ЦСКА: «Может, он копытом бьет от желания перейти в «Зенит»
11 января
1
«Енисей» определил 5 кандидатов на замену Тихонову
2025.12.15 09:32
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
2025.11.22 18:30
1
Стал известен победитель Второй лиги в осенней части сезона
2025.11.16 17:09
«Ленинградец» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.08 11:10
«Текстильщик» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.09.05 08:22
«Динамо Киров» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.71
2025.08.30 10:20
«Сибирь» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.23 08:12
«Динамо Киров» – «Фанком»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.87
2025.08.19 10:36
«Динамо Киров» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.15 19:24
«Тюмень» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.09 10:12
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