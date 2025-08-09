Введите ваш ник на сайте
«Тюмень» – «Динамо Киров»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85

09 августа 2025 10:13
Тюмень - Динамо Киров
10 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
1.85
Обе забьют
10 августа в 16:00 на стадионе «Геолог» в Тюмени состоится матч 4-го тура Второй лиги А, где местная «Тюмень» примет «Динамо Киров». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока не могут найти оптимальную форму, но при этом регулярно забивают. Ожидается напряжeнная встреча с борьбой за инициативу на каждом участке поля.

«Тюмень»

После победы над «Ленинградцем» во втором туре (1:0) команда вновь потерпела поражение – на выезде уступила «Волгарю» 2:3. В трeх стартовых турах тюменцы набрали 3 очка и занимают 7-е место. Проблемы в обороне остаются ключевой слабостью: 10 пропущенных мячей за последние 5 игр. При этом команда сохраняет неплохую результативность, забивая в каждом из трeх матчей сезона. Дома «Тюмень» стабильно цепляет очки, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

«Динамо Киров»

Кировчане начали сезон с двух ничьих и поражения. В последнем туре команда уступила «Алании» 1:2, хотя вновь смогла поразить ворота соперника. Слабым местом остаeтся оборона – 7 пропущенных голов за последние 5 игр, но при этом «Динамо» забивает в 13 из 15 последних матчей. На выезде кировчане чувствуют себя уверенно – серия из 5 матчей без поражений в гостях в рамках Второй лиги А.

Факты о командах

«Тюмень»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Забивает в 3 матчах подряд в этом сезоне
  • Пропускает в среднем 2,0 гола за игру (последние 5 матчей)
  • 3 очка после 3 туров

«Динамо Киров»

  • Не проигрывает в 5 последних выездных матчах Второй лиги А
  • Забивает в среднем 1,2 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • 2 очка после 3 туров

Личные встречи
75% (9)
17% (2)
8% (1)
26
Забитых мячей
5
2.17
В среднем за матч
0.42
5:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:5
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Тюмень
4 : 1
10.08.2025
Динамо Киров
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Тюмень
1 : 0
10.10.2013
Динамо Киров
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Динамо Киров
1 : 0
13.08.2013
Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Тюмень
2 : 0
20.10.2012
Динамо Киров
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Динамо Киров
0 : 0
24.07.2012
Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 28 тур
Тюмень
3 : 1
17.10.2011
Динамо Киров
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Динамо Киров
0 : 3
13.07.2011
Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Тюмень
0 : 0
30.04.2011
Динамо Киров
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Тюмень
1 : 0
27.09.2010
Динамо Киров
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Динамо Киров
1 : 5
26.06.2010
Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Тюмень
4 : 0
19.08.2009
Динамо Киров
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Динамо Киров
1 : 3
10.05.2009
Тюмень
Показать все

Прогноз на матч «Тюмень» – «Динамо Киров»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в обороне, но при этом стабильно забивают. «Тюмень» сильнее дома, а «Динамо Киров» сохраняет результативность в гостях. С учeтом статистики, велика вероятность того, что обмен голами состоится. При этом домашний фактор и чуть более высокий уровень игры в атаке у «Тюмени» дают хозяевам хорошие шансы на победу в открытой игре.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Тюмени» – коэффициент 2.10

1.85
Обе забьют
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Киров Тюмень
