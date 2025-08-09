10 августа в 16:00 на стадионе «Геолог» в Тюмени состоится матч 4-го тура Второй лиги А, где местная «Тюмень» примет «Динамо Киров». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока не могут найти оптимальную форму, но при этом регулярно забивают. Ожидается напряжeнная встреча с борьбой за инициативу на каждом участке поля.

«Тюмень»

После победы над «Ленинградцем» во втором туре (1:0) команда вновь потерпела поражение – на выезде уступила «Волгарю» 2:3. В трeх стартовых турах тюменцы набрали 3 очка и занимают 7-е место. Проблемы в обороне остаются ключевой слабостью: 10 пропущенных мячей за последние 5 игр. При этом команда сохраняет неплохую результативность, забивая в каждом из трeх матчей сезона. Дома «Тюмень» стабильно цепляет очки, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

«Динамо Киров»

Кировчане начали сезон с двух ничьих и поражения. В последнем туре команда уступила «Алании» 1:2, хотя вновь смогла поразить ворота соперника. Слабым местом остаeтся оборона – 7 пропущенных голов за последние 5 игр, но при этом «Динамо» забивает в 13 из 15 последних матчей. На выезде кировчане чувствуют себя уверенно – серия из 5 матчей без поражений в гостях в рамках Второй лиги А.

Факты о командах

«Тюмень»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Забивает в 3 матчах подряд в этом сезоне

Пропускает в среднем 2,0 гола за игру (последние 5 матчей)

3 очка после 3 туров

«Динамо Киров»

Не проигрывает в 5 последних выездных матчах Второй лиги А

Забивает в среднем 1,2 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

2 очка после 3 туров

Прогноз на матч «Тюмень» – «Динамо Киров»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в обороне, но при этом стабильно забивают. «Тюмень» сильнее дома, а «Динамо Киров» сохраняет результативность в гостях. С учeтом статистики, велика вероятность того, что обмен голами состоится. При этом домашний фактор и чуть более высокий уровень игры в атаке у «Тюмени» дают хозяевам хорошие шансы на победу в открытой игре.

Рекомендованные ставки