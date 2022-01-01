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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Динамо Киров
Состав
€ 3 млн
Динамо Киров - состав команды
Киров
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Россия
Сайт:
http://www.fcdinamokirov.ru/
Тренер:
Виктор Булатов
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Савин Андрей
Вра
27
€ 0.25 млн
1
Задирака Владимир
Вра
23
€ 0.2 млн
96
Миронов Александр
Вра
26
€ 0.175 млн
72
Тепляков Владислав
Защ
22
€ 0.15 млн
47
Солодаренко Валентин
Защ
25
€ 0.125 млн
73
Калинов Стефан
Защ
21
€ 0.125 млн
3
Колобов Ефим
Защ
20
€ 0.1 млн
29
Игнатович Евгений
Защ
26
€ 0.1 млн
3
Пасько Артем
Защ
34
€ 0.075 млн
12
Малых Андрей
Защ
38
€ 0.05 млн
18
Сморода Артем
Защ
22
-
5
Горяинов Иван
Защ
21
-
47
Веселков Иван
Защ
20
-
27
Чижевский Александр
Защ
55
-
89
Дорофеев Никита
Пол
28
€ 0.3 млн
8
Камаев Николай
Пол
22
€ 0.225 млн
91
Филиппов Артем
Пол
29
€ 0.2 млн
8
Черкес Евгений
Пол
25
€ 0.15 млн
6
Поздняков Егор
Пол
26
€ 0.15 млн
11
Дибиров Исмаил
Пол
22
€ 0.125 млн
22
Шаров Сергей
Пол
34
€ 0.05 млн
19
Степанов Александр
Пол
37
€ 0.05 млн
7
Горюшкин Алексей
Пол
37
€ 0.025 млн
99
Бурков Александр
Пол
20
-
26
Semenishchev Nikita
Пол
-
6
Ситников Максим
Пол
29
-
9
Билалов Билал
Нап
23
€ 0.225 млн
93
Наговицин Даниил
Нап
32
€ 0.175 млн
12
Марухин Владимир
Нап
23
€ 0.15 млн
13
Агеев Михаил
Нап
26
€ 0.125 млн
17
Лаук Максим
Нап
31
€ 0.075 млн
19
Фоминых Джамшед
Нап
22
-
22
Мальцев Даниил
Нап
21
-
9
Захаров Дмитрий
Нап
26
-
11
Maltsev Daniil
Нап
-
Всего игроков: 35, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 12, нападающих: 9
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