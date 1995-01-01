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    Динамо - состав

    Город Киров
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://www.fcdinamokirov.ru/
    Стадион Россия
    Тренер Константин Оленев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    16 Рябов Дмитрий Россия Вра 44 2 0 0 0 0 -
    18 Захлестин Александр Россия Защ 43 17 1 0 4 0 -
    24 Амелькин Олег Россия Защ 29 10 0 0 0 0 -
    25 Кибизов Олег Россия Защ 36 8 0 0 1 1 -
    24 Семейщев Никита Россия Защ 25 1 0 0 0 0 -
    4 Суконщиков Олег Россия Пол 31 17 0 0 0 1 -
    17 Коротаев Евгений Россия Пол 34 16 1 0 2 0 -
    8 Перминов Алексей Россия Пол 36 13 0 0 1 1 -
    23 Корольков Данила Россия Пол 36 12 0 0 2 0 -
    7 Федосеев Максим Россия Пол 30 11 0 0 2 0 -
    95 Пузырев Кирилл Россия Пол 27 7 0 0 0 0 -
    6 Ситников Максим Россия Пол 26 5 0 0 0 0 -
    31 Коноплев Илья Россия Пол 25 4 0 0 0 0 -
    34 Сморкалов Андрей Россия Пол 24 1 0 0 0 0 -
    20 Венских Сергей Россия Нап 28 18 2 0 1 0 -
    19 Конев Юрий Россия Нап 33 15 0 0 0 0 -
    9 Халявин Дмитрий Россия Нап 33 11 3 0 4 0 -
    13 Тимофеев Александр Россия Нап 30 10 0 0 2 0 -
    15 Хохлов Никита Россия Защ 26 - - - - - -
    3 Тихонов Виталий Россия Защ 39 - - - - - -
    22 Моисеев Олег Россия Защ 28 - - - - - -
    7 Шарпаев Борис Россия Защ 32 - - - - - -
    6 Борисов Дмитрий Россия Пол 26 - - - - - -
    10 Волков Ярослав Россия Пол 26 - - - - - -
    10 Макаренко Борис Россия Пол 34 - - - - - -
    15 Арещенков Анатолий Россия Пол 30 - - - - - -
    17 Гриценко Ростислав Россия Пол 36 - - - - - -
    14 Страхов Роман Россия Пол 26 - - - - - -
    Всего игроков: 28, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 15, нападающих: 4
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