Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|16
|Рябов Дмитрий
|Вра
|44
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Захлестин Александр
|Защ
|43
|17
|1
|0
|4
|0
|-
|24
|Амелькин Олег
|Защ
|29
|10
|0
|0
|0
|0
|-
|25
|Кибизов Олег
|Защ
|36
|8
|0
|0
|1
|1
|-
|24
|Семейщев Никита
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|4
|Суконщиков Олег
|Пол
|31
|17
|0
|0
|0
|1
|-
|17
|Коротаев Евгений
|Пол
|34
|16
|1
|0
|2
|0
|-
|8
|Перминов Алексей
|Пол
|36
|13
|0
|0
|1
|1
|-
|23
|Корольков Данила
|Пол
|36
|12
|0
|0
|2
|0
|-
|7
|Федосеев Максим
|Пол
|30
|11
|0
|0
|2
|0
|-
|95
|Пузырев Кирилл
|Пол
|27
|7
|0
|0
|0
|0
|-
|6
|Ситников Максим
|Пол
|26
|5
|0
|0
|0
|0
|-
|31
|Коноплев Илья
|Пол
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|34
|Сморкалов Андрей
|Пол
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|20
|Венских Сергей
|Нап
|28
|18
|2
|0
|1
|0
|-
|19
|Конев Юрий
|Нап
|33
|15
|0
|0
|0
|0
|-
|9
|Халявин Дмитрий
|Нап
|33
|11
|3
|0
|4
|0
|-
|13
|Тимофеев Александр
|Нап
|30
|10
|0
|0
|2
|0
|-
|15
|Хохлов Никита
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Тихонов Виталий
|Защ
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Моисеев Олег
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Шарпаев Борис
|Защ
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Борисов Дмитрий
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Волков Ярослав
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Макаренко Борис
|Пол
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Арещенков Анатолий
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Гриценко Ростислав
|Пол
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Страхов Роман
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 15, нападающих: 4