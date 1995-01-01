Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Динамо Киров - расписание

    Город Киров
    Дивизион Россия-2-я лига Лига Б - группа 2
    Сайт http://www.fcdinamokirov.ru/
    Стадион Россия
    Тренер Виктор Булатов
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    8 тур 9 сентября, суббота 14:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    9 тур 17 сентября, воскресенье 00:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    10 тур 23 сентября, суббота 00:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    11 тур 1 октября, воскресенье 00:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    12 тур 8 октября, воскресенье 00:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    13 тур 15 октября, воскресенье 00:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    14 тур 22 октября, воскресенье 00:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    15 тур 29 октября, воскресенье 00:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    16 тур 5 ноября, воскресенье 00:00
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
    17 тур 12 ноября, воскресенье 00:00
    • Читайте нас: 