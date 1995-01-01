Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023
|8 тур
|9 сентября, суббота
|14:00
|9 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|10 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|12 тур
|8 октября, воскресенье
|00:00
|13 тур
|15 октября, воскресенье
|00:00
|14 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|15 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|16 тур
|5 ноября, воскресенье
|00:00
|17 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00